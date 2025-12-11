Bã trà tưởng bỏ đi, hóa ra có loạt công dụng khiến ai cũng bất ngờ

Thành phần và giá trị còn lại trong bã trà

Sau khi pha, lá trà vẫn giữ một lượng nhỏ hợp chất sinh học như polyphenol, flavonoid, tannin, caffeine và một số khoáng chất. Dù hàm lượng thấp hơn nhiều so với trà tươi, những thành phần này vẫn có thể phát huy tác dụng trong các hoạt động làm sạch, khử mùi hoặc chăm sóc cây trồng.

Polyphenol - chất chống oxy hóa còn sót lại: Bã trà vẫn chứa polyphenol nhưng với mức thấp, nên tác dụng với cơ thể người khá hạn chế. Tuy nhiên, chúng có thể hữu ích khi dùng bên ngoài, chẳng hạn như làm mặt nạ tại chỗ hoặc trộn vào đất ươm cây.

Tannin - hỗ trợ khử mùi: Tannin giúp bã trà trở thành chất khử mùi tự nhiên trong tủ lạnh, giày dép hay nhà vệ sinh. Một số người còn rải bã trà trong vườn để giảm mùi và đuổi côn trùng, song hiệu quả thực tế chưa được chứng minh mạnh mẽ.

Bã trà thường bị bỏ đi sau mỗi lần pha, nhưng thực tế lại có nhiều công dụng hữu ích trong sinh hoạt hàng ngày

Caffeine và alkaloid: Một phần caffeine và alkaloid vẫn tồn tại trong bã trà, không thích hợp để ăn hoặc dùng trực tiếp trong chế biến món ăn. Khi được ủ phân hoặc trộn loãng vào đất, chúng có thể giúp cải thiện chất hữu cơ, tăng độ tơi xốp. Tuy nhiên, lạm dụng dễ gây ảnh hưởng đến sự nảy mầm của một số loại cây.

Khoáng chất và chất xơ: Các khoáng chất như canxi, kali, magie, mangan và chất xơ trong bã trà giúp cải thiện độ ẩm, độ tơi xốp và dinh dưỡng của đất. Đây là lý do bã trà thường được dùng trong làm vườn hữu cơ.

Những cách tận dụng bã trà trong đời sống

Khử mùi và làm sạch nhà cửa: Bã trà khô có thể đặt trong tủ lạnh, giày dép, thảm hoặc nhà vệ sinh để hút mùi. Ngoài ra, bã trà còn có thể giúp làm sạch đồ gỗ, kim loại hoặc chén đĩa nhờ khả năng tẩy nhẹ của tannin.

Làm đẹp và chăm sóc sức khỏe: Nhiều người sử dụng bã trà để đắp mặt hoặc đặt túi trà dùng rồi lên mắt. Dù chưa có nghiên cứu lâm sàng chứng minh rõ ràng hiệu quả trong giảm quầng thâm, đây vẫn là biện pháp thư giãn an toàn nếu thực hiện đúng cách.

Bã trà cũng được dùng để ngâm chân hoặc pha vào nước tắm nhằm khử mùi, thư giãn cơ bắp và tạo cảm giác sảng khoái.

Ứng dụng trong chế biến món ăn: Trong nấu nướng, bã trà thường được dùng để ướp hoặc kho thịt, cá nhằm giảm mùi tanh. Tannin và polyphenol trong bã trà giúp trung hòa mùi khó chịu và tạo hương thơm nhẹ cho món ăn.

Chăm sóc cây trồng: Rải bã trà quanh gốc hoặc trộn vào đất giúp giữ ẩm, cải thiện độ tơi xốp và bổ sung dinh dưỡng cho cây. Việc này cũng có thể hạn chế một số côn trùng nhỏ. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây nhạy cảm với caffeine.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV