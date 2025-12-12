Ảnh nội y của 'mỹ nhân đẹp nhất thế giới'

Nana, 34 tuổi, nổi tiếng qua các drama như The Good Wife (2016) và Justice (2019), từng là thành viên After School trước khi chuyển hướng diễn xuất. Cô nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới", thậm chí dẫn đầu hai năm liên tiếp. Vừa qua, tờ Sports Worldi đưa tin một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã đột nhập vào nhà của nữ diễn viên. Tên này bị mẹ con Nana khống chế rồi giao nộp cho cảnh sát.