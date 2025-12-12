Uống nước rau má giảm cân: Lợi bất cập hại nếu dùng sai cách

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của rau má

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g rau má tươi chỉ cung cấp khoảng 20 kcal nhưng lại giàu dưỡng chất, gồm chất xơ, các vitamin A, C, nhóm B, K cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, magie, kali, phospho, kẽm. Rau má còn chứa các hoạt chất sinh học quan trọng giúp chống oxy hóa, hỗ trợ làm lành vết thương và flavonoids có tác dụng kháng viêm.

Nhờ thành phần dinh dưỡng này, rau má mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ chức năng gan; tăng cường tuần hoàn máu; làm đẹp da, chống viêm và chống lão hóa; thúc đẩy quá trình tái tạo mô, làm lành vết thương; nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, khó tiêu.

Rau má được xem là vị thuốc trong y học cổ truyền nhờ tác dụng thanh nhiệt, giải độc



Uống rau má có giảm cân không?

Hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định rau má có tác dụng giảm cân trực tiếp. Tuy nhiên, việc uống nước rau má có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng theo cách gián tiếp, nếu được kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và luyện tập thể dục đều đặn. Rau má không phải là “thần dược” giúp giảm cân nhanh như nhiều người lầm tưởng.

Sở dĩ rau má được cho là có lợi cho việc giảm cân là bởi loại rau này chứa rất ít calo, giúp hạn chế năng lượng nạp vào cơ thể. Hàm lượng chất xơ cao trong rau má giúp kéo dài cảm giác no, giảm thèm ăn. Các vitamin nhóm B, C, K góp phần ổn định quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và hoạt chất sinh học trong rau má có thể hỗ trợ quá trình đốt cháy năng lượng, tăng cường chuyển hóa chất béo và giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, rau má còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp đào thải bớt nước dư thừa trong cơ thể, từ đó làm giảm tình trạng phù nề và cảm giác nặng nề. Tuy nhiên, đây không phải là giảm mỡ thực sự mà chỉ mang tính hỗ trợ tạm thời.

Những lưu ý khi dùng rau má để hỗ trợ giảm cân

Để sử dụng rau má an toàn và đạt hiệu quả, người dùng cần lưu ý một số điểm quan trọng. Khi chọn rau, nên ưu tiên rau tươi, lá xanh, không dập nát hay có mùi lạ, đồng thời rửa sạch kỹ trước khi sử dụng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên uống quá nhiều nước rau má. Lượng phù hợp khoảng 40-60 ml nước rau má nguyên chất mỗi ngày, tương đương một ly nhỏ, không nên dùng liên tục quá một tháng nếu không có tư vấn y tế. Việc lạm dụng có thể gây đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể.

Khi uống, nên dùng nước rau má nguyên chất, không pha thêm đường hay sữa đặc vì các thành phần này làm tăng lượng calo, phản tác dụng giảm cân. Rau má chỉ nên được xem là yếu tố hỗ trợ, không thể thay thế chế độ ăn uống cân bằng và vận động thường xuyên.

Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh gan, tiểu đường hoặc đang sử dụng thuốc điều trị cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng rau má. Việc sử dụng đúng cách, đúng đối tượng sẽ giúp phát huy lợi ích của rau má, đồng thời hạn chế những rủi ro không mong muốn đối với sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV