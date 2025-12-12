6 loại cây trồng trong nhà thành 'máy lọc không khí', cực dễ tìm ở Việt Nam

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là một chiến binh đích thực trong việc lọc không khí, nổi bật với khả năng hấp thụ các độc tố như formaldehyde và benzene. Điểm đặc biệt làm cho lưỡi hổ trở thành lựa chọn hàng đầu cho phòng ngủ là khả năng thải ra oxy vào ban đêm, một đặc tính hiếm có ở hầu hết các loài thực vật khác, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Về mặt chăm sóc, đây là loại cây cực kỳ dễ tính, chịu hạn tốt và chỉ cần được tưới nước khi đất đã khô hoàn toàn, rất phù hợp cho những người bận rộn.

Cây lan ý

Cây lan ý gây ấn tượng với vẻ đẹp tinh tế của lá xanh đậm và mo hoa trắng thanh lịch, mang lại cảm giác bình yên. Nó là một chiến binh mạnh mẽ trong việc chống lại cồn, acetone, formaldehyde, benzene, và đặc biệt là trichloroethylene, một chất thường có trong các chất tẩy rửa. Cây thích ánh sáng gián tiếp và cần đất giữ ẩm. Khi lá có dấu hiệu rủ xuống là lúc bạn cần cung cấp nước cho cây.

(Ảnh minh họa: Istock)

Cây trầu bà

Cây trầu bà là một loại cây dây leo có sức sống mãnh liệt, dễ trồng trong đất hoặc thủy sinh, và sinh trưởng rất nhanh. Chúng đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ formaldehyde và carbon monoxide, thường là thành phần của khói thuốc lá. Nhờ khả năng chịu được môi trường thiếu sáng, trầu bà là lựa chọn hoàn hảo cho các góc nhà hoặc môi trường văn phòng.

Cây phát tài/phất dụ

Cây phát tài hay còn gọi là phất dụ, bao gồm nhiều chủng loại đa dạng như phát lộc, phát tài lá tre. Đây là loại cây có thể loại bỏ hầu hết các chất độc hại phổ biến có trong nhà, bao gồm benzene, formaldehyde, trichloroethylene và xylene. Cây phát tài ưa ánh sáng gián tiếp và nhiệt độ ổn định, mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp về tài lộc và may mắn.

Cây nha đam

Cây nha đam là loại cây đa năng, không chỉ lọc khí mà còn có gel bên trong lá được sử dụng để làm đẹp và chữa bỏng nhẹ. Về khả năng lọc khí, nha đam hoạt động như một chỉ báo tự nhiên: khi mức độ formaldehyde trong không khí trở nên quá cao, lá cây sẽ xuất hiện các đốm nâu. Cây cần được đặt ở nơi có ánh sáng mạnh hoặc ánh nắng mặt trời trực tiếp và phải tránh tình trạng úng nước.

Cây sen đá

Cây sen đá lọc không khí chủ yếu nhờ vào cơ chế quang hợp CAM (Crassulacean Acid Metabolism). Cơ chế này cho phép chúng mở khí khổng vào ban đêm để hấp thụ CO2 và sau đó thải ra oxy vào ban ngày, tương tự như cây lưỡi hổ. Việc hấp thụ CO2 ban đêm giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ. Trong quá trình này, sen đá cũng hấp thụ một lượng nhỏ các chất độc hại phổ biến như formaldehyde và benzene có trong môi trường nhà ở. Mặc dù không phải là "nhà vô địch" lọc khí, chúng vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhờ vẻ đẹp nhỏ gọn và khả năng sống sót cao trong điều kiện khô hạn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV