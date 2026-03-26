Bí quyết để có thần thái rạng rỡ, da dẻ hồng hào từ loại củ 'nhuộm màu' sức khỏe

Củ dền đỏ là một loại rau giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Uống nước ép củ dền đỏ cũng là một cách đơn giản và hiệu quả để tận dụng lợi ích của siêu thực phẩm này nhưng bạn hãy lưu ý một số biện pháp phòng ngừa rủi ro, chẳng hạn như tránh tiêu thụ quá nhiều nếu bạn bị sỏi thận và không kết hợp nước ép củ dền đỏ với sữa.

Những lợi ích nổi bật của củ dền đỏ

Nhờ chứa nhiều hoạt chất sinh học và vi chất dinh dưỡng, củ dền đỏ mang lại nhiều tác động tích cực đối với cơ thể.

Hỗ trợ chức năng gan: Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc. Trong củ dền đỏ có chứa betacyanin - hợp chất tạo nên màu đỏ tím đặc trưng, đồng thời giúp hỗ trợ quá trình giải độc gan. Việc bổ sung củ dền đỏ trong khẩu phần ăn có thể góp phần cải thiện chức năng gan, đặc biệt ở những người có chế độ ăn nhiều chất béo hoặc nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Giúp điều hòa huyết áp: Một số nghiên cứu cho thấy, củ dền đỏ chứa hàm lượng nitrat tự nhiên cao, có thể hỗ trợ giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Nhờ đó, việc sử dụng nước ép củ dền đỏ với lượng hợp lý có thể góp phần ổn định huyết áp.

Hỗ trợ bổ máu: Củ dền đỏ cung cấp sắt và đồng - hai khoáng chất quan trọng trong quá trình hình thành hồng cầu. Vì vậy, đây là thực phẩm phù hợp cho những người thiếu máu, phụ nữ sau kỳ kinh hoặc sau phẫu thuật. Tuy nhiên, với người đang điều trị bệnh, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa trong củ dền đỏ giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, hợp chất betaine trong củ dền còn liên quan đến việc sản sinh serotonin - chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón: Củ dền đỏ chứa lượng chất xơ đáng kể, giúp cải thiện nhu động ruột và hạn chế tình trạng táo bón. Đồng thời, chất xơ còn góp phần hỗ trợ quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Bảo vệ tim mạch: Các chất chống oxy hóa trong củ dền đỏ có khả năng kiểm soát cholesterol, hạn chế quá trình oxy hóa trong máu. Nhờ đó, việc sử dụng thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Một số lưu ý khi ăn củ dền

Dù cho chúng ta đã hiểu rõ về giá trị dinh dưỡng của củ dền, nhưng nếu bạn không biết cách chế biến hoặc cách sử dụng thì có thể sẽ gây phản tác dụng. Vậy nên sau đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng củ dền mà mọi người cần nắm bắt như sau:

Người bị bệnh sỏi thận hoặc tiền sỏi thận nên hạn chế dùng

Khi ăn củ dền hoặc uống nước ép củ dền thường khiến cho người mắc bệnh sỏi thận bị tái phát lại và còn trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi chất oxalat không có đặc tính như một chất khoáng mà chúng là thứ sẽ góp phần để hình thành nên sỏi thận.

Không kết hợp nước ép củ dền với sữa

Một số người muốn tăng thêm vị ngọt cho nước ép củ dền mà đã pha thêm sữa, nhưng đây là một cách làm sai vì nó sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn.

Không nên cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi ăn củ dền

Một số phụ huynh cho rằng, củ dền có tác dụng bổ máu nên hoặc sẽ tốt cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, với những em nhỏ dưới 6 tháng tuổi thì sẽ ngược lại. Vì khi củ dền được kết hợp với sữa thì sẽ gây ngộ độc nên rất nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Tác giả: Thúy Quỳnh

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn