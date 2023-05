Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm xảy ra tại Thành phố Coimbatore, bang Tamil Nadu, phía nam Ấn Độ.

Trong clip, một người đàn ông đi xe máy đang rẽ trái thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô trắng lao tới tông trúng. Cú tông mạnh khiến nạn nhân bay lên không trung, lộn nhiều vòng rồi văng xa khoảng 5m.

Sau khi sự việc xảy ra, chiếc SUV tăng tốc rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Được biết, người đi xe máy bị thương nặng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn