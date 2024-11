Bị mất biển số xe, có được tự đặt làm biển số mới?

Biển số xe phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp

Theo quy định tại Nghị định 123/2021, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô khi điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mức phạt tiền từ 0,8 - 1 triệu đồng nếu có hành vi điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Người thực hiện hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng.

Như vậy, biển số xe phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Nếu biển số bị hỏng thì phải đến cơ quan có thẩm quyền để cấp lại biển số xe. Việc tự ý gắn biển số xe không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp là trái với quy định pháp luật.

Biển số xe phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. (Ảnh minh họa: Báo Dân trí)

Thủ tục làm lại biển số xe khi bị mất

Theo quy định, khi xe bị rơi mất biển số xe, người dân cần phải đến cơ quan có thẩm quyền để tiến hành thủ tục làm lại biển số.

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, trường hợp biển số xe bị mất thuộc đối tượng cấp lại biển số xe. Để tiến hành làm lại biển số xe bị mất, chủ phương tiện cần tiến hành làm theo các bước sau:

Bước 1, chuẩn bị hồ sơ. Người có nhu cầu xin cấp lại biển số xe cần chuẩn bị các giấy tờ sau: Giấy khai đăng ký xe theo mẫu 01; Giấy tờ của chủ xe như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/sổ hộ khẩu.

Trường hợp chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam cần có sổ tạm trú/sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng).

Chủ xe là người nước ngoài cần giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ và xuất trình chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng); visa thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc giấy tờ khác có giá trị thay visa.

Chủ xe là cơ quan, tổ chức, cần chuẩn bị thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe; Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ và xuất trình chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng) của người đến đăng ký xe (chủ xe là người nước ngoài).

Bước 2, nộp hồ sơ. Phương tiện được cấp đăng ký, biển số xe tại cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm cấp lại biển số xe do bị mất.

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/các điểm đăng ký xe của phòng hoặc công an cấp huyện/các điểm đăng ký xe của công an cấp huyện/xã, phường.

Bước 3, nhận biển số xe được cấp lại. Theo Quyết định 933/QĐ-BCA-C08, cấp ngay biển số xe số sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian không quá 7 ngày làm việc kể, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn