Bị gout có nên kiêng trứng - Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Trứng và mối liên hệ với bệnh gout

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa nhiều acid amin cần thiết. Đáng chú ý, trứng có hàm lượng purine thấp (dưới 50 mg/100g) - thấp hơn nhiều so với thịt đỏ hay hải sản (trên 150 mg/100g). Nhờ đó, trứng được xem là thực phẩm an toàn cho người bị gout.

Ngoài ra, trứng còn chứa omega-3, vitamin nhóm B, lecithin, lutein và zeaxanthin. Những dưỡng chất này giúp điều hòa cholesterol, bảo vệ tế bào, giảm viêm khớp - yếu tố quan trọng với người đang đối mặt bệnh gout.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa nhiều acid amin cần thiết cho cơ thể

Vì sao người bệnh gout nên chọn trứng?

Khác với các loại thịt đỏ hay hải sản giàu purine, trứng vừa cung cấp đạm, vừa không làm tăng acid uric.

Một số lợi ích nổi bật:

Hỗ trợ đào thải acid uric: Nhờ chứa kali, trứng giúp cân bằng điện giải và giảm tích tụ acid uric.

Tốt cho xương khớp: Vitamin D, canxi, magie hỗ trợ tái tạo mô xương, giảm tổn thương do gout.

Tốt cho tim mạch: Lecithin trong trứng giúp chuyển hóa mỡ, giảm nguy cơ rối loạn lipid máu - biến chứng thường gặp ở bệnh nhân gout.

Kiểm soát cân nặng: Protein và chất béo tốt trong trứng tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn thêm thực phẩm giàu purine.

So sánh giá trị dinh dưỡng của các loại trứng

Trứng gà: Purine thấp, phù hợp nhất cho người bệnh gout.

Trứng vịt: Giàu dưỡng chất nhưng cholesterol cao, nên ăn vừa phải.

Trứng cút: Nhỏ, dễ chế biến, an toàn cho người gout.

Trứng ngỗng: Nhiều dinh dưỡng nhưng không nên ăn quá nhiều.

Người bệnh gout nên tránh ăn trứng lộn do chứa nhiều cholesterol, có thể làm tăng nguy cơ tim mạch.

Ăn trứng đúng cách khi bị gout

Ưu tiên trứng tươi, rõ nguồn gốc, tránh trứng nứt vỡ; Không ăn trứng sống vì nguy cơ nhiễm khuẩn; Chế biến chín kỹ: luộc, hấp, chiên ít dầu; Ăn điều độ: không quá 2 quả/ngày, kết hợp chế độ ăn ít purine; Bảo quản đúng cách: để trong tủ lạnh, không để ngoài quá lâu sau khi nấu.

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, trứng là thực phẩm an toàn, bổ dưỡng nếu người bệnh gout sử dụng hợp lý. Việc bổ sung trứng vào thực đơn hàng ngày giúp đa dạng nguồn protein, hỗ trợ điều trị và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, để kiểm soát gout hiệu quả, người bệnh cần duy trì chế độ ăn khoa học, tập luyện đều đặn, giữ cân nặng hợp lý và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: vov.vn