Bị đồn 'phải cứu Ngọc Trinh dù bán hết cơ ngơi', Vũ Khắc Tiệp nói gì?

Cách đây khoảng 1 tuần, người mẫu Ngọc Trinh bị công an bắt tạm giam 3 tháng về tội 'Gây rối trật tự công cộng'. Là người nổi tiếng trong showbiz, do đó, động thái của những đồng nghiệp, bạn bè xung quanh Ngọc Trinh cũng được dân tình tò mò muốn biết.

Người mẫu Ngọc Trinh bị công an bắt tạm giam 3 tháng về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip với dòng tiêu đề 'Vũ Khắc Tiệp bạn thân Ngọc Trinh khẳng định bằng mọi giá dù bán hết cơ ngơi cũng phải cứu được người em gái thoát khỏi kiếp nạn đi tù lần này'.

Nhanh chóng, Vũ Khắc Tiệp nói về clip này và khẳng định thông tin được đưa ra trong clip là không đúng. 'Hoàn toàn sai và bịa đặt. Cho đến ngày hôm nay mình không đưa ra 1 thông tin hay 1 chia sẻ nào về sự việc của Ngọc Trinh' - Vũ Khắc Tiệp nói.

Cùng với đó, 'ông bầu Venus' yêu cầu trang đăng tải clip gỡ bài và không đưa bất cứ thông tin nào tương tự như thế. 'Vì đôi khi những thông tin câu view không chính xác của các bạn lại gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Cảm ơn các bạn' - Vũ Khắc Tiệp cho hay.

Vũ Khắc Tiệp khẳng định thông tin 'bằng mọi giá phải cứu Ngọc Trinh dù bán hết cơ ngơi' là sai và bịa đặt.

Vào ngày hôm qua, 26/10 Vũ Khắc Tiệp cũng đăng ảnh chụp cùng Ngọc Trinh lên trang cá nhân để kỷ niệm khoảnh khắc từ 4 năm trước. Cặp đôi chụp ảnh cùng nhau tại Sapa. Vũ Khắc Tiệp viết: 'Ngày này 4 năm trước tại Sapa - 26/10/2019'.

Tuy nhiên, Vũ Khắc Tiệp không nhắc gì tới vụ việc Ngọc Trinh bị bắt tạm giam.

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh chụp ảnh thân thiết từ 4 năm trước. Không chỉ gắn bó trong công việc, cặp đôi cũng là những người bạn tâm giao tri kỷ trong cuộc sống. Tuy nhiên, từng như hình với bóng nhưng thời gian gần đây, họ ít xuất hiện công khai bên nhau hơn.

Vào chiều ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPH. CM cho biết đã ra quyết định số khởi tố vụ án hình sự 'Gây rối trật tự công cộng'; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với người mẫu Ngọc Trinh về tội 'Gây rối trật tự công cộng'. Thời hạn tạm giam là 3 tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM xác định, dù người mẫu Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng đã cùng Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, thường trú phường 3, quận 4; chỗ ở hiện nay phường Bình Thuận, quận 7) tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô lưu thông, biểu diễn với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ… cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Khi bị điều tra, làm việc với công an, Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả những hành vi vi phạm đúng như các clip trên mạng xã hội phản ánh. Ngọc Trinh cho biết 'không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế'.

