Ducati Panigale V4 S 2023 của Ngọc Trinh giá hơn 1 tỷ có gì hay?

Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng nhận bàn giao xe Ducati Panigale V4 S 2023, "nữ hoàng nội y" đã dính vào nhiều vụ việc không hay, dẫn đến bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can vào ngày 19/10 để tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự.