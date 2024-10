Bị chửi vì hỏi giá nhưng không mua, cô gái cầm gậy rượt đánh người bán

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 19/10, tại Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Một cô gái điều khiển xe máy đi đến quầy bán hoa quả và hỏi giá nhưng sau đó không mua. Người này sau đó bị người bán hàng liên tục mắng chửi.

Không chịu nổi, cô gái đã xuống khỏi xe, cầm gậy rượt đánh người bán hàng trên phố. Quá sợ hãi, người phụ nữ bán hoa quả vội vàng bỏ chạy.

Cô gái rượt đánh người bán hoa quả trên phố.

Chưa dừng lại ở đó, vì quá tức giận, cô gái này còn tiến về phía quầy hàng rồi dùng gậy đập nát hoa quả để trút giận.

Sự việc xảy ra thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của người đi đường. Tuy nhiên không ai dám lại can ngăn.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn