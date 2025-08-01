Bệnh viện Thành An Sài Gòn của Minh Khang bị Cục thuế Nghệ An 'gọi tên' vì nợ 2,4 tỷ đồng

Bệnh viện Thành An Sài Gòn nợ hơn 2,4 tỷ đồng tiền thuế

Theo danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Cục Thuế tỉnh Nghệ An công bố, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Minh Khang – Bệnh viện Thành An Sài Gòn đã được liệt kê.

Cụ thể, chi nhánh có địa chỉ tại số 54, đường Lý Thường Kiệt, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, có khoản nợ thuế tính đến thời điểm công bố là hơn 2,44 tỷ đồng. Việc công khai thông tin được thực hiện dựa trên quy định tại Điều 100 của Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bệnh viện Thành An Sài Gòn là một trong những cơ sở y tế tư nhân hoạt động tại Nghệ An, cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh. Việc xuất hiện trong danh sách nợ thuế phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ sở này với ngân sách nhà nước tại thời điểm công bố.

Chân dung đơn vị vận hành Minh Khang và hệ thống bệnh viện tại miền Trung

Đơn vị chủ quản và vận hành Bệnh viện Thành An Sài Gòn là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang. Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 29/8/1995, có trụ sở chính tại số 9-11E Trần Phú, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính là hoạt động của các bệnh viện, trạm xá.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Minh Khang là bà Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1956). Công ty có vốn điều lệ 260 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu gồm hai thành viên chính: bà Nguyễn Thị Thu góp 135 tỷ đồng (tương ứng 51,92% vốn) và ông Nguyễn Đình Khang góp 125 tỷ đồng (tương ứng 48,08% vốn).

Công ty Minh Khang là đơn vị phát triển hệ thống cơ sở y tế tư nhân mang thương hiệu Thành An – Sài Gòn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Ngoài Bệnh viện Thành An Sài Gòn tại Nghệ An, hệ thống này còn có Bệnh viện Thành An – Formosa Hà Tĩnh, đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng để phục vụ nhu cầu y tế tại đây.

Thông tin về khoản nợ thuế của chi nhánh tại Nghệ An được công bố trong giai đoạn hệ thống bệnh viện tư nhân này được ghi nhận có nhiều biến động. Dữ liệu công khai cho thấy tình trạng hoạt động của các cơ sở trong hệ thống có sự khác biệt, một số vẫn duy trì trong khi các cơ sở khác có thể đang tạm dừng hoặc thay đổi về trạng thái đăng ký kinh doanh.

Tác giả: Khánh Mai

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn