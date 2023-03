Bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An

Tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An – ông Võ Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 17/3, tại TP Vinh (Nghệ An), Tổng cục Thuế tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về công tác cán bộ tại tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Võ Văn Hùng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, ông Võ Văn Hùng được đào tạo cơ bản và trải qua 21 năm công tác, kinh qua các vị trí từ công tác Đảng đến quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Tài chính, kinh tế, đô thị, tài nguyên - môi trường tại Văn phòng Tỉnh uỷ và UBND thị xã Cửa Lò. Trước lúc được điều động bổ nhiệm, ông Hùng giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Cửa Lò.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn