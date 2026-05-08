Bé trai 7 tuổi có 21 vết sẹo trên cơ thể do bị cha đẻ bạo hành

Ngày 8-5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hà Chung (38 tuổi, trú phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hà Chung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Chung và chị N.T.H.T. kết hôn năm 2016, có hai con chung. Năm 2023, hai người ly hôn do mâu thuẫn. Theo thỏa thuận, Chung trực tiếp nuôi dưỡng con đầu là cháu N.Đ.B.K., chị T. nuôi con thứ hai. Đến tháng 4-2024, cháu K. được Chung đón về sinh sống tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của Tòa án.

Cuối tháng 12-2025, trong lúc kiểm tra việc học, Chung thấy cháu K. chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, thấy cháu làm bài chậm, Chung lấy dây sạc điện thoại dài khoảng 1 m gập đôi đánh nhiều lần vào vùng lưng con.

Dù cháu K. dùng tay đỡ và xin lỗi nhưng Chung vẫn tiếp tục đánh vào vùng lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau khi gây thương tích, Chung dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

Cháu T. bị tổn thương khắp cơ thể. Ảnh: CACC



Đến ngày 8-1-2026, chị T. đến trường thăm con, phát hiện trên cơ thể cháu K có nhiều vết thương, sẹo và bầm tím. Chị đưa cháu đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ và trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận giám định xác định trên cơ thể cháu có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu. Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 36%. Các thương tích do vật tày tác động gây nên và hình thành cùng thời điểm.

Cơ quan công an xác định hành vi của Chung đã trực tiếp xâm hại sức khỏe, sự phát triển của trẻ em. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất và tinh thần đối với nạn nhân.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động