Cận cảnh dự án 500 tỷ đồng "mắc kẹt" do giải phóng mặt bằng

Theo đó, Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn có tổng chiều dài hơn 10km. Dự án được đầu tư quy mô đường cấp III đồng bằng gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 21,5m, vận tốc thiết kế 80km/h.
Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trung hạn của Trung ương. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) là hơn 166 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị hơn 258 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án gần 3,8 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 17 tỷ đồng; chi phí khác hơn 7,4 tỷ đồng và chi phí dự phòng gần 47 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương bàn giao mặt bằng hơn 9km (đạt hơn 85%) cho đơn vị thi công.
Tuy nhiên, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án chưa đáp ứng thời hạn hoàn thành trước ngày 15/1 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và mục tiêu hoàn thành dự án trọng điểm của tỉnh theo kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân chậm trễ được xác định chủ yếu do vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, áp giá bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật. Một số hộ dân chưa thống nhất với phương án đền bù,...
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hồ Tiến - Chủ tịch UBND xã Đại Huệ - cho biết, hầu hết các hộ gia đình đã ký vào để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Còn 1 hộ chưa thống nhật được giá đền bù và 9 hộ ở khu vực chợ Vạc chưa nhận được tiền đền bù. Địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận, đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của Luật Đất đai mới.
Theo ghi nhận của PV, mật độ phương tiện giao thông đi qua đoạn đường này khá đông, đặc biệt là thời điểm các công nhân ở khu công nghiệp tan giờ làm.
"Mỗi lần đi làm về trên con đường này tôi ám ảnh lắm. Phương tiện lưu thông qua đoạn đường này quá nhiều, đặc biệt là xe chở vật liệu xây dựng, xe ben,... Thời điểm công nhân các khu công nghiệm tan làm lại càng đông hơn. Đường thi công trong thời gian dài, bụi mịt mù, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Chúng tôi mong muốn các đơn vị thi công nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để người dân được lưu thông an toàn", anh Hà Văn Hùng, SN 1977, trú tại xã Vạn An, chia sẻ.
Trước đó, ngày 27/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã ký ban hành văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An (Nghệ An) và lãnh đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt tuyến giao thông trục chính về Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên. Trong đó, UBND các xã Kim liên, Đại Huệ, Vạn An phải tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý dứt điểm các tồn tại trong giải phóng mặt bằng; người đứng đầu địa phương sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm nếu không hoàn thành.
Giám đốc các sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra ách tắc, kéo dài do nguyên nhân chủ quan của cơ quan mình. Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng (chủ đầu tư dự án) chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công ngay tại các điểm đã có mặt bằng, đảm bảo kinh phí chi trả giải phóng mặt bằng kịp thời cho người dân. Các đơn vị hạ tầng (điện, viễn thông, cấp nước) chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc di dời các công trình kỹ thuật ảnh hưởng đến dự án.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn