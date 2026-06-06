Xe công nông va chạm container, 3 người chết

Ông Ngô Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Cư Jut, cho biết tai nạn xảy ra khoảng 8h tại khu vực Trúc Sơn. Thời điểm này, xe công nông chở một số người dân địa phương đi rẫy, chạy trên quốc lộ 14, thì va chạm với container đi hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Cư Jut, sáng 6/6. Ảnh: Trúc Sơn

Cú tông khiến xe công nông lao vào lề đường, một số người ngồi trên xe văng xuống. Ba nạn nhân tử vong tại hiện trường, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân đều là người dân xã Cư Jut.

CSGT tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn. Ảnh: Trúc Sơn

Sau tai nạn, Công an xã Cư Jut cùng CSGT tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Việt Quốc

Nguồn tin: vnexpress.net