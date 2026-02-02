Hoàn thành giải phóng mặt bằng kéo dài đường băng sân bay Vinh trước 30/4/2026

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền tại buổi kiểm tra, làm việc ngày 21/01/2026 nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế xã hội địa phương trong giai đoạn mới hiện nay của tỉnh.

Dự án thuộc danh mục các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, đã được Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/4/2026. Tiến độ này được xác định là mốc bắt buộc để triển khai các bước tiếp theo của dự án theo kế hoạch.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh. Ảnh: Phú Vinh.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các phường, xã Vinh Hưng, Vinh Phú và Nghi Lộc khẩn trương rà soát, xác định nguồn gốc đất, quy chủ sử dụng, hoàn thiện trích lục, trích đo theo đúng thời hạn. Đồng thời phối hợp cơ quan chuyên môn cắm mốc, xác định ranh giới, đo đạc diện tích đất quốc phòng bị ảnh hưởng, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất, phục vụ lập phương án bồi thường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An được giao chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thành trích lục, trích đo, trình phê duyệt và bàn giao hồ sơ kịp thời cho địa phương triển khai. Cơ quan này cũng chủ trì làm việc với đơn vị quốc phòng để thống nhất phương án di dời, hoàn trả công trình liên quan, hạn chế tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng và số hộ tái định cư phải.

Các Sở Xây dựng, Tài chính và đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt hạng mục liên quan, bảo đảm đủ điều kiện phục vụ thi công đồng bộ. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp bàn giao mốc giới chính xác cho các địa phương thực hiện ngay lập.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, chi trả bồi thường đúng hạn, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo đã nêu trên.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn