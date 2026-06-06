Nữ ca sĩ là Phó Chủ tịch tập đoàn làm mất viên kim cương 7,2 carat

Mới đây, ca sĩ Mỹ Lệ đã chia sẻ trên trang cá nhân quan điểm của cô về tiền bạc, kim cương, đồng thời tiết lộ một chuyện "dở khóc dở cười".

Nữ ca sĩ tâm sự: "Kim cương là một món hàng tiêu sản, dù không mất giá quá nhiều nhưng cũng kiểu như mua trang sức vàng 18k vậy, mua thì tính theo giá thị trường cộng thêm công chế tác, phụ kiện nhưng bán thì lỗ nhẹ từ 30-40% và vỏ nhẫn, hạt đính kèm thường bị mất giá trị hoặc thậm chí không còn bao nhiêu giá trị khi đem bán lại.

Mỹ Lệ

Muốn xem nó là của cải tích sản thì mua mấy viên nổi tiếng, gắn với câu chuyện lịch sử hoặc có tính biểu tượng chẳng hạn. Nhưng mấy viên đó thì bỏ đi, có tiền cũng không mua được!

Thế nên kim cương là dành cho nhà giàu, cho người có tiền để chứng minh đẳng cấp khi họ cần thôi! Người bình thường muốn tích sản thì nên gửi tiết kiệm, mua vàng hoặc đầu tư vào kênh khác an toàn hơn.

Chuyện chưa kể rằng O Lệ trong cuộc đời cũng có một lần duy nhất mua kim cương. Mặc dù mệnh O không hợp với hột xoàn, nhưng năm 2002 cũng bon chen mua một viên 7,2 carat cho gọi là bằng chị bằng em.

Lúc đó tiền bạc cũng xông xênh vì đương thời, show chạy ngập mặt. Mua về đeo đâu vài lần được gần 1 năm, một hôm đi hát về xong đi ăn khuya, đang ngồi chèo tô miến gà thì nhìn xuống đôi đũa tá hỏa vì viên đá bay đi đâu mất tiêu, chỉ còn trơ trơ chiếc nhẫn với 4 cái chấu trống hoắc.

Thế là bỏ ăn giữa đêm khuya chạy xồng xộc tới 999 cái tụ điểm, sân khấu để lục lọi, moi móc từng milimet sàn sân khấu, từng cọng rác để tìm trong tuyệt vọng! Cả O, trợ lí và ông người yêu cũ chia nhau đi tìm muốn lòi con mắt mà chịu thua.

Chuyện mất kim cương O thấy xui tận mạng, chừng vài tháng sau là chia tay luôn ông người yêu trong mệt mỏi vì tùm lum thứ ghen tuông, rắc rối.

Kể từ đó O sợ chơi hột xoàn, sợ luôn cái tật hát hò hay vung tay đấm đá, quơ quào múa may loạn xạ, giờ ai cho thì lấy chứ không bao giờ mua tốn tiền.

Vậy chứ thỉnh thoảng cũng vẫn mua những món trang sức đá tự nhiên như ngọc bích, ngọc lam, topaz nhưng bị cái tật hay quăng bậy bạ, tháo ra trong lúc đi diễn xa rồi quên và mất bao nhiêu món đẹp đẹp.

Thôi đúng là số nông dân rồi, hèn chi hai bàn tay xấu đau xấu đớn, ý trời không cho làm phú bà chứ còn gì nữa".

Mỹ Lệ được biết tới là ca sĩ đại gia của showbiz. Hiện tại, chồng cô là chủ tịch tập đoàn, lo việc điều hành chính, còn cô làm phó chủ tịch, lo quản lý, hoạt động đầu tư và thu mua.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt