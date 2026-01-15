Nghệ An: Dự án hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư hồ chứa nước bản Mồng hiện ra sao?

Dự án hợp phần đền bù, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước bản Mồng (tỉnh Nghệ An) với tổng mức đầu tư lên tới hơn 2.535 tỷ đồng, do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳ Châu cũ làm chủ đầu tư.

Dự án chính thức được phê duyệt đầu tư vào năm 2009, có tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 3.000 héc ta, trong đó bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp... với tổng số hộ dân di dời là 355 hộ.

Dự án triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng nhiều hạng mục như: khu tái định cư trên địa bàn huyện Quỳ Châu cũ, gồm: khu tái định cư xen dắm sau đập phụ 1 thuộc xã Châu Bình và khu tái định cư xen dắm thuôc dốc 77, bản Lầu 2, xã Châu Bình. Đồng thời xây dựng 5 khu quy hoạch sản xuất tại các xã Châu Bình.

Xây dựng các hạng mục đập phụ 1, 2 và 3; kênh thông hồ; kênh tiêu Châu Bình. Ngoài ra còn xây dựng cầu trên quốc lộ 48 qua kênh thông hồ và đường nối tiếp, 3 tuyến đường thi công vào bãi thải, cầu qua kênh tiêu Châu Bình, hệ thống tưới sau đập phụ 1, đập phụ khe đôi và đường quản lý đập phụ...

Thông tin về tình hình dư án, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An Thái Văn Hùng cho biết đây là 1 trong 6 dự án quan trọng quốc gia đang thực hiện có vốn đầu tư lớn.

Đến nay nhiều hạng mục cơ bản đã hoàn thành, dự kiến trong năm 2026 tiếp tục đẩy mạnh tiến độ bảo đảm kế hoạch đề ra.

Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng lòng hồ đến cao trình +76.40m ở các xã Nghĩa Mai, Tam Hợp, Châu Bình và khu vực hạ lưu đập phụ 3. Đang triển khai giải phóng mặt bằng lòng hồ trên cao trình +71.86m tại xã Quỳ Châu, dự kiến thu hồi hơn 339 héc ta, đã ban hành quyết định đền bù và thu hồi hơn 262 héc ta đất, giải ngân 148,63 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, nhiều hạng mục thi công xây lắp cơ bản hoàn thành như: đập phụ 1,2,3 và kênh thông hồ; nạo vét kênh tiêu Châu Bình; cầu trên quốc lộ 48 qua kênh thông hồ và đường nối tiếp; cầu qua kênh tiêu Châu Bình; đập phụ khe đôi và đường quản lý đập phụ; khôi phục hệ thống điện hạ thế trong lòng hồ...

Theo thống kê, kế hoạch giải ngân vốn năm 2025 là 958 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 400 tỷ đồng, đạt 41,8%. Dự kiến đến hết tháng 1/2026 sẽ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 634 tỷ đồng, đạt 66,0%.

“Ban quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, thực hiện đẩy nhanh các hạng mục, bảo đảm kế hoạch đề ra. Đặc biệt quan tâm, phối hợp giải quyết thấu đáo quyền lợi của người dân liên quan trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng” - ông Hùng nhấn mạnh.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn