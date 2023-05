Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành dã man được xuất viện

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận cháu C trong tình trạng nguy kịch. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định, cháu bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… bị hôn mê, phải tiếp máu và thở máy. Đặc biệt, xương đùi cháu bé được xác định đã gãy cách đây một tháng do tác động mạnh từ ngoại lực.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các y, bác sĩ Khoa hồi sức tích cực – chống độc tìm mọi cách điều trị cho cháu bé. Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cũng đã tới thăm hỏi, động viên, đồng thời giao phòng chuyên môn lập quỹ, vận động hỗ trợ tiền để điều trị tích cực cho nạn nhân.

Cháu bé bị đối tượng Trần Hoài Thương hành hạ dã man.



Sau 10 ngày được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tới nay cháu bé đã bình phục tốt, có thể xuất hiện.

Liên quan tới vụ việc trên, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Hoài Thương (SN 1990, ngụ đường Thông Thiên Học, TP Đà Lạt) để điều tra về tội giết người.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sau khi sinh cháu C, chị N.P.H.A (SN 2002, hộ khẩu phường 3, TP Đà Lạt) chuyển tới chung sống như vợ chồng với Trần Hoài Thương ở một phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt. Tại đây, Thương đã nhiều lần hành hạ dã man cháu C sau khi sử dụng chất ma túy đá. Ngày 20/5, Thương tiếp tục hành hạ cháu C bất tỉnh, sợ nạn nhân tử vong, bị pháp luật trừng trị, đối tượng này đã đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu rồi ra về.

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương để điều tra về tội giết người.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn