Đưa con gái 7 tuổi của bạn nhậu về nhà mình xâm hại tình dục 2 lần

Lê Trí Tâm Anh tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Ngày 12-11, Công an xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Trí Tâm Anh (37 tuổi, ngụ xã Chợ Vàm) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó ngày 8-11, sau khi nhậu xong, Tâm Anh đã dụ dỗ và chở cháu P. (con của bạn nhậu cùng xã) về nhà riêng của mình để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi thực hiện xong, Tâm Anh chở cháu P. về lại nhà. Người thân cháu phát hiện dấu hiệu bất thường, hỏi thì cháu kể lại toàn bộ sự việc nên đã trình báo cơ quan công an.

Biết hành vi của mình vi phạm pháp luật, lúc này Tâm Anh cũng đến Công an xã Chợ Vàm đầu thú. Tại đây, Tâm Anh khai nhận thêm trước đó, vào ngày 23-10, cũng đã thực hiện hành vi xâm hại cháu P. tại nhà riêng của mình.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Đô - Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ