Tạm giam cha ruột xâm hại 2 con gái

Ngô Văn Kế tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H

Chị Đỗ T.H, mẹ ruột của nạn nhân, trưa ngày 17/10, đã cho phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam biết, chị vừa được cơ quan điều tra thông báo về việc ông Ngô Văn Kế đã bị bắt tạm giam.

"Chị ơi, em đang khóc nức nở đây. Em mừng quá, em run hết cả người", chị Đỗ T.H cho biết. Các cháu N.T.Q.L và N.T.Q.H, nạn nhân trong vụ án, cũng đang trong tâm trạng ngổn ngang, chỉ biết ôm nhau khóc.

Ông Ngô Văn Kế bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự.

Cháu N.T.Q.L đau khổ kể câu chuyện bị bố xâm hại tại toà soạn báo Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đ.T.H

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh, vào tháng 6/2024, hai chị em ruột N.T.Q.H, sinh năm 2004 và N.T.Q.L, sinh năm 2007, đã trình báo công an về việc bị cha ruột là Ngô Văn Kế xâm hại tình dục khi các cháu 7 tuổi và 10 tuổi.

Trước đó, vào tháng 6/2024, trong 1 lần trách móc con gái N.T.Q.L, nói cháu nếu không nghe lời thì sẽ đưa cháu về ngoài Bắc ở với bố, thì cháu Q.L đã giận mẹ, và viết 1 lá thư để trên bàn học. Bà Đỗ T.H, mẹ ruột, đã hoảng loạn khi thấy trong thư cháu Q.L viết bị bố hiếp dâm 3 lần khi mẹ và chị gái đi bán hàng ngoài chợ.

Sau đó, N.T.Q.H cũng kể chuyện với mẹ rằng đã bị bố dâm ô khi cháu mới 7 tuổi. Khi cháu lớn lên khoảng 14 - 15 tuổi thì cũng bị bố thường ôm ấp, sờ soạng cơ thể và chê mông cháu không đẹp.

Ngô Văn Kế trong buổi đối chất với các con tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H

Ngày 25/6/2024, trong lúc về thăm quê, bà Đỗ T.H và 2 con gái Q.H và Q.L đã tới công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tố cáo hành vi vi phạm pháp luật này của ông Ngô Văn Kế.

Ngay tối hôm đó, ông Kế có tới nhà bà Trần Thị Thơm, là bà ngoại của các cháu Q.H và Q.L, quỳ gối giữa sân để nhờ ngoại xin các cháu tha thứ. Hai lần khác nữa, ông Kế cũng gặp các con và quỳ xuống xin tha: "Bố biết sai rồi. Các con tha cho bố. Bố đi tù thì bố chết mất". Sự việc có nhiều hàng xóm quanh nhà bà ngoại của các cháu chứng kiến.

Ông Kế sau đó cũng nhờ anh trai và chị dâu qua nhà bà ngoại các cháu để xin tha thứ. Trong buổi nói chuyện này, các cháu cũng đều kể cho các bác nghe về việc bị bố xâm hại như thế nào.

Sau đó, cơ quan công an tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã chuyển hồ sơ tới công an quận Bình Thạnh, TPHCM để tiếp tục điều tra, giải quyết do vụ việc xảy ra trên địa bàn của địa phương này. Ngày 4/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự số 829/QĐ-ĐTTH.

Tại Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự này, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, tài liệu thu thập được do Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cung cấp biên bản lời khai, bản kiểm điểm của ông N.V.K tại buổi làm việc tại Công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào ngày 25/06/2024, thể hiện lời thú nhận hành vi xâm hại tình dục của ông Ngô Văn Kế đối với N.T.Q.L. Tuy nhiên, ngày 26/06/2024, ông Kế đã nộp Bản thay đổi lời khai đến Cơ quan công an với lý do vì hoảng loạn, mất bình tĩnh nên thú nhận hành vi mà ông không làm.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh đang chia sẻ cùng các cháu. Ảnh: Đ.T.H

Sau khi nhận được quyết định Không khởi tố vụ án, bà Đỗ T.H và 2 con gái N.T.Q.H và N.T.Q.L đã cầu cứu tới Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM và báo Phụ nữ Việt Nam nhờ hỗ trợ về pháp lý và tinh thần. N.T.Q.H và N.T.Q.L cho phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam biết, các cháu luôn bị ám ảnh về chuyện bố xâm hại, tới giờ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được.

Vào tháng 5/2025, Cơ quan thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đã ký Quyết định Huỷ Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Bình Thạnh. Đồng thời Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã Quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra năm 2011 và năm 2018 tại Phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 199/QĐ-VPCQCSĐT-Đ3 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định vụ việc N.T.Q.H, sinh năm 2004 và N.T.Q.L, sinh năm 2007, tố giác bị cha ruột là N.V.K, sinh năm 1979, xâm hại tình dục có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự.

Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ án này.

Tác giả: Đinh Thu Hiền

Nguồn tin: phunuvietnam.vn