Bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều 6-4, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình về nhân sự bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết để bầu chức danh này bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đối với nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97% tổng số đại biểu).

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

