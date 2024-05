Bắt vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vì làm lộ bí mật Nhà nước

Ông Nguyễn Văn Bình - vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 9-5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình (51 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Theo Quyết định số 1986 ngày 30-12-2019, ông Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 1-1-2020. Ông Bình là chuyên gia lập chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt. Trong đó có pháp luật về lao động, người có công, xã hội… Hà Quân

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ