Bắt cựu phó vụ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Lộc An từng bị kết án vào năm 2003 Ông Nguyễn Lộc An từng là phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, nhân vật từng được báo chí nhắc đến nhiều vì có liên quan đến nhiều thông tin tiêu cực. Trong đó, ồn ào là những thông tin sai phạm, tiêu cực trong quá khứ và trong quá trình tuyển dụng, xét duyệt vào làm việc tại Bộ Công Thương từng được đăng tải trên nhiều tờ báo. Theo thông tin trên các bài báo đăng tải, ông An từng là tội phạm kinh tế, bị Tòa án nhân dân Tối cao kết án 3 năm tù giam vào tháng 2-2003. Ông Nguyễn Lộc An khi đó là phó giám đốc chi nhánh Công ty Vật tư nông nghiệp Hải Phòng, bị kết tội cấu kết với nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về kinh tế tài chính. Tuy nhiên sau khi bản án có hiệu lực, ngày 13-6-2006, Tòa án nhân dân TP Hà Nội lại ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù. Từ đó ông Nguyễn Lộc An kinh qua nhiều vị trí tại Bộ Công Thương, được bổ nhiệm làm trưởng phòng tổng hợp Vụ Thị trường trong nước và sau đó được bổ nhiệm làm vụ phó Vụ Thị trường trong nước.