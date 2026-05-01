Bắt tạm giam tài xế tông chết nữ công nhân vệ sinh môi trường

Ngày 30/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Tuân, SN 1994, trú xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vụ án xảy ra khoảng 22h55' ngày 26/4, Tuân lái ôtô trên đường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Do vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại và thiếu chú ý quan sát, Tuân đâm từ phía sau vào nữ công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom rác tại tuyến phố trung tâm này khiến nạn nhân ngã ra đường, bị thương nặng, sau đó tử vong.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tuân chỉ hiện trường vụ tai nạn

Sau khi gây tai nạn, tài xế Tuân không dừng lại để giải quyết mà rời hiện trường. Sáng hôm sau, 27/4, Tuân lái ô tô đến một cơ sở sửa chữa trên địa bàn phường Phan Đình Phùng sửa phần đầu xe bị hư hỏng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ, triệu tập Tuân lên làm việc và tạm giữ xe ô tô để phục vụ điều tra. Tại cơ quan Công an, Tuân khai nhận việc vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại dẫn đến gây tai nạn, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường như trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đọc lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tuân.

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Mọi người tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tác giả: P.A

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân