Bắt tạm giam 5 đối tượng do mâu thuẫn với nữ nhân viên, khách và bảo vệ quán bia

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam năm người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

5 người bị bắt tạm giam gồm: Vũ Đức Việt (35 tuổi), Đinh Hữu Thành (32 tuổi), Nguyễn Thành Giang (38 tuổi), Trần Thanh Nhị (29 tuổi) và Nguyễn Phúc Uy (40 tuổi).

Công an khởi tố, bắt tạm giam người liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA.

Công an cũng sàng lọc, lấy lời khai từng người liên quan để xác định hành vi. Ảnh: CA.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tại quán Sonic Beer Garden (đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Tp.HCM). Thời điểm trên, Đinh Hữu Thành có lời lẽ hăm dọa một nữ nhân viên của quán khi đến đây ăn nhậu.

Thấy sự việc căng thẳng, nhân viên bảo vệ đã can thiệp và đưa Thành ra khu vực phía ngoài. Tuy nhiên, thay vì ra về, mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục leo thang dẫn đến cự cãi và xô xát.

Cụ thể, nhóm 3 nhân viên bảo vệ gồm: Nguyễn Thành Giang, Trần Thanh Nhị và Nguyễn Phúc Uy đã xảy ra ẩu đả với 2 khách là Vũ Đức Việt và Đinh Hữu Thành ngay trước quán, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tân Sơn Nhì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời khống chế các đối tượng và đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm người trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiếp tục củng cố hồ sợ, làm rõ vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: H.Giang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn