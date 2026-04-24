Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Võ Thị Ngọc Lan tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế, với số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố theo Quyết định số 38 ngày 6/3/2025.

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế là vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bảo Khánh

Nguồn tin: nhandan.vn