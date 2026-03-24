Bắt tạm giam nghi phạm dùng dao giết thuyền trưởng trên tàu cá

Nguyễn Văn Khanh tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Ngày 24-3, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Khanh (30 tuổi, ở xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội giết người xảy ra trên tàu cá KG-93168-TS đang neo đậu tại vùng biển giáp ranh An Giang - Cà Mau.

Trước đó ngày 7-3, tàu KG-93168-TS do ông L.V.Q. làm thuyền trưởng đã neo đậu cặp tàu cá KG-90865-TS trên vùng biển Tây Nam.

Do giá dầu tăng cao, không tổ chức đánh bắt cá trên biển nên lúc này mọi người thường xuyên qua lại uống rượu.

Đến ngày 19-3, Khanh (người lao động trên tàu cá KG-93168-TS) cùng 4 người khác tổ chức nhậu trên tàu KG-93168-TS. Khoảng 17h chiều cùng ngày, ông Q. phát hiện la mắng và yêu cầu dừng lại.

Do bực tức nên Khanh dùng dao đâm vào vùng cổ ông Q. dẫn đến nạn nhân tử vong. Các thuyền viên khác đã khống chế Khanh, rồi chạy tàu cá vào bờ trình báo Đồn biên phòng Tây Yên.

Công an tỉnh An Giang sau đó thụ lý vụ việc và điều tra làm rõ.

Tác giả: Chí Công - Hoàng Đô

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ