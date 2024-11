Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng sốc nặng khi biết danh tính kẻ thứ ba

Your browser does not support the video tag.

Theo Nypost, David McCulloch, 41 tuổi, ở Úc đã nhận tội về vụ tấn công bạo lực sau khi bắt gặp vợ ngoại tình với anh trai trong xe ở Tasmania vào tháng 3, tờ Advocate đưa tin.

David McCulloch, 41 tuổi, đã nhận tội vào tuần trước về vụ tấn công bạo lực sau khi bắt gặp vợ ngoại tình. Ảnh: Jacinta David Mcculloch King / Facebook

Vụ việc kỳ lạ này xảy ra khi McCulloch, một người đàn ông đa nghi, đã lần ra vợ mình, Jacinta King, sau khi cô không trả lời điện thoại nhiều lần.

Sau đó, anh ta phát hiện vợ ở ghế sau của chiếc xe ô tô cùng với anh trai mình, Jamie McCulloch, trong một bãi đậu xe gần tòa nhà chung cư của anh trai. Thật sốc, mẹ anh đang ngồi bình thản ở ghế lái khi cặp đôi bị bắt gặp đang làm chuyện đó.

McCulloch nổi điên ngay lập tức và bắt đầu đấm anh trai mình vào ngực và cơ thể trước khi liên tục đấm vợ mình vào đầu.

Người đàn ông này đã lấy một cái xẻng từ xe của mình và bắt đầu đánh cả hai người trong khi hét lên rằng anh ta sẽ "giết hết bọn chúng". Một lúc sau, McCulloch đập xẻng mạnh đến mức nó gãy làm đôi, theo lời khai tại tòa.

Mẹ anh ta đã cố gắng can thiệp nhưng cuối cùng lại bị đẩy vào một cái thùng rác gần đó.

Vợ và anh trai của McCulloch đều phải nhập viện vì bị thương nhẹ sau vụ tấn công.

Trong phiên xét xử tuần trước, thẩm phán đã thừa nhận rằng câu chuyện này "chắc chắn đã khiến McCulloch khó chịu" và mô tả đây là một "sự vi phạm niềm tin" giữa các thành viên trong gia đình.

"Tôi chấp nhận rằng đó là phản ứng đầy cảm xúc trước tình huống mà anh phát hiện ra", Thẩm phán Tamara Jago nói.

McCulloch đã nhận tội với một loạt tội danh tấn công, cũng như tàng trữ cần sa và sở hữu súng và đạn dược.

Anh bị kết án 3 năm tù.

