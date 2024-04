Bất ngờ với lý do trốn trại của phạm nhân vừa bị bắt giữ ở Thanh Hoá

Tối 3/4, trao đổi nhanh với Người Đưa Tin, một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã thông tin về lời khai ban đầu của phạm nhân Mai Văn Đệ vừa bị bắt giữ sau khoảng 1 ngày trốn khỏi trại giam bước đầu được sáng tỏ.

"Theo lời khai, đối tượng bỏ trốn do có khúc mắc với vợ ở nhà. Đối tượng khai do không liên lạc được với vợ nên đã có suy nghĩ ghen tuông, tiêu cực rồi dẫn tới hành vi trên. Ngoài ra còn có một vài lý do cá nhân khác nữa cũng đang được tiến hành làm rõ", vị lãnh đạo Công an huyện Hà Trung thông tin.

Công an tiến hành thẩm vấn, lấy lời khai phạm nhân Mai Văn Đệ (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo thông tin Người Đưa Tin đã đưa, (Phạm nhân trốn trại bị bắt giữ sau 24 tiếng lẩn trốn), khoảng 16h chiều 2/4, phạm nhân Mai Văn Đệ trốn khỏi Trại giam số 5-BCA, thuộc Cục C10 - Bộ Công an (đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng đã cướp xe taxi của tài xế Nguyễn Văn Mạnh (42 tuổi, huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Tuy nhiên, khi tới khu vực xã Hà Lĩnh, đối tượng bỏ lại xe taxi và lẩn trốn lên khu vực rừng Sến.

Để truy bắt, cơ quan công an đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân bao vây, khoanh vùng khu vực cánh rừng Sến trên địa bàn huyện Hà Trung để truy tìm phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ. Tới khoảng 16h30 ngày 3/4, lực lượng công an đã bắt giữ thành công phạm nhân bỏ trốn tại khu vực đồi núi địa bàn xã Hà Đông, huyện Hà Trung.

Đối tượng Mai Văn Đệ bị bắt giữ tại khu vực rừng Sến huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

Đáng chú ý, phạm nhân Mai Văn Đệ đang chấp hành án phạt 24 tháng tù về tội Đánh bạc. Mai Văn Đệ bị bắt tháng 2/2023 và chấp hành án tại trại giam số 5 từ tháng 6/2023. Vì vậy, phạm nhân Đệ bỏ trốn khiến dư luận hoài nghi về động cơ thực hiện hành vi liều lĩnh này.

