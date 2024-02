Truy tìm phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam công an tỉnh

Ngày 26-2, Công an tỉnh hà Giang cho biết vừa phát đi thông báo truy tìm phạm nhân Giàng Mí Sỳ (SN 1993), trú tại xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Phạm nhân Giàng Mí Sỳ trước khi bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, Giàng Mí Sỳ bị bắt về tội danh "trộm cắp tài sản", với mức án phạt 18 tháng tù giam, đang chấp hành án tại trại giam Hồng Ca, Bộ Công an. Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, Sỳ đã bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang vào trưa ngày 25-2.

Cơ quan công an thông báo, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng này, đề nghị người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự (số thường trực: 069.2429.148 hoặc Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang, số điện thoại: 0903.289.878) hay cơ quan công an nơi gần nhất.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động