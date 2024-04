Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 24 tiếng lẩn trốn

17h ngày 3/4, xác nhận với Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết, phạm nhân Mai Văn Đệ (33 tuổi, trú xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực rừng Sến trên địa bàn huyện này.

Như vậy, chỉ trong vòng 24 tiếng bỏ trốn khỏi Trại giam số 5 (Bộ Công an) phạm nhân đã bị bắt giữ.

Hình ảnh phạm nhân bỏ trốn bị bắt giữ. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Hà Trung, các lực lượng gồm Công an huyện Hà Trung phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ chiến sĩ Trại giam số 5 cùng lực lượng dân quân đã vây bắt thành công đối tượng bỏ trốn.

Trước đó, sáng 3/4, Công an đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân bao vây, khoanh vùng khu vực cánh rừng Sến trên địa bàn huyện để truy tìm phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ.

Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng đã cướp xe taxi của tài xế Nguyễn Văn Mạnh (42 tuổi, huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Tuy nhiên, khi tới khu vực xã Hà Lĩnh, gần khu vực rừng Sến, đối tượng bỏ lại xe taxi và lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, phạm nhân Mai Văn Đệ đang chấp hành án phạt 24 tháng tù về tội Đánh bạc. Mai Văn Đệ chấp hành án tại trại giam số 5 từ tháng 6/2023 và bị quản chế tại phân trại số 2.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn