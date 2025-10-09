Bất ngờ số tiền gia đình bé trai chơi ném dép dẫn tới hỏng 2 thang máy phải bồi thường

Ngày 9-10, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị chung cư CT12B, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội), cho biết sau hơn 10 ngày xảy ra vụ việc trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy làm hỏng 2 thang máy, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa sửa xong.

Thời điểm 3 bé trai chơi ném dép làm hỏng trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Gif

Theo ông Biển, do có một số linh kiện phải đặt từ nước ngoài vận chuyển về nên việc sửa chữa lâu hơn. Dự kiến từ nay đến cuối tuần sẽ hoàn thiện.

Nói về số tiền sửa chữa, ông Biển cho biết cuộc họp giữa Ban quản trị và Ban quản lý tòa nhà với bên sửa chữa thang máy đã đưa ra số tiền cụ thể. Theo đó, số tiền sửa chữa dự kiến khoảng 50 triệu đồng, không phải 2 tỉ đồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Về số tiền này, gia đình 3 cháu bé trong vụ việc đã đồng tình thống nhất sẽ bỏ ra. Việc phân chia cụ thể do 3 gia đình các cháu tự thống nhất"- ông Biển nói.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27-9, tại tầng 5, chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 3 bé trai cùng nhau thi ném dép. Trong lúc chơi đùa, một bé trai ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động tại sảnh tầng 5, khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động