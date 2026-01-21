Bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 1 nữ kế toán ở Đồng Nai

Ngày 21-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Phượng (48 tuổi, kế toán trưởng của Công ty TNHH V.N H. T. và Công ty TNHH V. N. F. T. I.) ở phường Đồng Xoài để điều tra làm rõ hành vi "Tham ô tài sản".

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thanh Phượng

Trước đó, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về tài sản và bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành điều tra.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định trong thời gian Phượng làm kế toán của 2 doanh nghiệp trên địa bàn phường Đồng Xoài đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Cụ thể, nữ kế toán trưởng đã khai thác việc buông lỏng quản lý công tác kế toán của Ban lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện thủ đoạn gian dối, tinh vi rồi chiếm đoạt.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội. Làm việc với cơ quan công an, Phượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, công an xác định Phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỉ đồng của doanh nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động