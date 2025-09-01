Khởi tố nữ kế toán chiếm đoạt hơn 11,6 tỷ đồng của doanh nghiệp

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Hà về tội Tham ô tài sản.

Đối tượng Phạm Thị Thanh Hà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Phạm Thị Thanh Hà (SN 1984) nguyên là Kế toán trưởng Công ty TNHH HNS, địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Trong thời gian làm việc tại công ty, Phạm Thị Thanh Hà đã lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tự ý giả mạo chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của công ty.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn