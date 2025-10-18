Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng bị bắt giữ từ 15 đến 20 tuổi, trú tại các xã: Châu Bình, Quỳ Châu và Châu Tiến. Tang vật Cơ quan Công an thu giữ gồm: 2 kiếm, 5 xe mô tô và các tang vật khác có liên quan.

Trước đó vào rạng sáng 3/10, hàng chục đối tượng thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự trước cổng UBND xã Quỳ Châu cạnh Công viên Trà Bồng, kéo dài trên đoạn đường từ trụ sở Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 xuống đến sân vận động Quỳ Châu. Các đối tượng trên có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, hò hét, dùng hung khí, gạch đá tấn công nhau... gây mất an ninh trật tự.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã huy động lực lượng vào cuộc xác minh. Theo đó, sáng 3/10, nhóm 4 đối tượng do Vi Nhật Tân (SN 2008, trú xã Quỳ Châu) cầm đầu mang theo 2 kiếm đi trên các xe mô tô tìm nhóm “đối thủ” để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến trung tâm xã Quỳ Châu, nhóm của Tân phát hiện nhóm Hà Văn Hiếu (SN 2009, trú xã Quỳ Châu) bước ra từ một quán nhậu.

Do có hiềm khích từ trước, hai nhóm lao vào đánh nhau. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Quỳ Châu xử lý theo quy định pháp luật.



