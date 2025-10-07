Bắt nhóm 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng, làm một người bị thương nặng

Theo đó tối 04/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về việc có 02 nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau tại khu vực xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, hậu quả làm 01 người bị thương nặng. Hành vi của các đối tượng thể hiện tính côn đồ, hung hãn, gây tâm lý lo lắng, hoang mang, bất bình trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị bắt giữ

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời cử nhiều tổ công tác có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ việc. Quá trình truy bắt, các đối tượng gây án gặp rất nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra vào đêm tối, khu vực xung quanh hiện trường ít người dân sinh sống, 02 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn bột phát, không quen biết nhau từ trước, sau khi gây án, các đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao để bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến ngày 05/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các xã: Lương Sơn, Bạch Ngọc, Tân Kỳ và Nghĩa Hành đồng loạt triệu tập, bắt giữ 11 đối tượng liên quan thuộc 02 nhóm trú tại các xã: Lương Sơn, Bạch Ngọc, Tân Kỳ và Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ: 05 mô tô; 01 thanh sắt và một số vật chứng khác có liên quan.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Hữu Phúc

Tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: Tối 04/10/2025, Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 2009), trú tại xã Nghĩa Hành cùng nhóm 7 đối tượng là bạn của Phúc di chuyển bằng mô tô từ huyện Tân Kỳ (cũ) sang huyện Đô Lương (cũ) để đi chơi trung thu, xem múa lân. Khi đến xã Lương Sơn, nhóm của Phúc xảy ra mâu thuẫn với một nhóm 04 đối tượng trú tại huyện Đô Lương (cũ), quá trình đuổi đánh nhau Phúc đã nhặt 01 thanh sắt ném vào người Đinh Xuân Tài (sinh năm 2009), trú tại xóm Cảnh Minh, xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An làm Tài bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - thành phố Hà Nội, trong tình trạng nguy kịch.

Tang vật vụ việc Cơ quan Công an tạm giữ

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn