Bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin và hơn 2 nghìn viên ma túy

Trước đó, ngày 14/10, tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn và Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Hải (SN 1970, trú tại khối 9, phường Đông Kinh) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1956, trú tại ngõ 1, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 10 túi nilon chứa 2.191 viên nén màu hồng và 20 viên nén màu xanh, qua giám định là ma túy tổng hợp.

Tang vật bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hải và Nguyễn Văn Hùng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Đào (SN 1967, trú tại phố Muối, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) và Phùng Ngọc Bích (SN 1969, trú tại đường Nguyễn Trung Trực, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Khám xét nơi ở của Phùng Ngọc Bích, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều loại ma túy, gồm: 171 viên ma túy Methamphetamine (16,685 gam), 19 viên ma túy MDMA (10,831 gam), 43,841 gam ketamine và 9,927 gam Methamphetamine dạng tinh thể.

Qua đấu tranh, đã làm rõ 4 đối tượng trên cùng tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Đào cầm đầu. Đào đã trực tiếp chỉ đạo Hải và Hùng thực hiện giao dịch, vận chuyển ma túy giao cho Bích tiêu thụ.

Đối tượng Phùng Thị Ngọc Bích và tang vật thu giữ tại nơi khám xét.

Đối tượng Nguyễn Thị Đào bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Thơ

Nguồn tin: cand.com.vn