Bất động sản Nghệ An: “sóng ngầm” vùng ven trung tâm

Trong khi đó, các phân khúc bất động sản khác có dấu hiệu chững lại, giá không tăng cũng không giảm do nguồn cung và nguồn cầu đều ít. “Nhìn chung, thị trường bất động sản Nghệ An đang có dấu hiệu phát triển tốt, tăng trưởng ổn định, lành mạnh và đặc biệt không xuất hiện tình trạng “sốt ảo” như trước đây”, ông Trần Ngọc Ba – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An đánh giá.

“Điểm nóng” vùng ven

Giai đoạn vừa qua chứng kiến nền kinh tế Nghệ An tăng trưởng ổn định, cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại, thêm vào đó là thu hút đầu tư tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Đây là những động lực kéo thị trường bất động sản tỉnh này ấm dần trở lại sau quãng thời gian dài rơi vào tình cảnh “trầm lắng”.

Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên ở vùng ven trung tâm TP Vinh, tỉnh Nghệ An nhận được sự quan tâm lớn từ phía khách hàng.

Các giao dịch bất động sản chủ yếu hiện nay nằm ở phân khúc đất ở, nhà ở xã hội tại các khu vực vùng ven trung tâm TP Vinh, với mức giá vừa phải, phù hợp với cán bộ, công nhân viên và người lao động có mức thu nhập thấp. Bên cạnh đó, loại hình bất động sản thương mại dịch vụ cũng là một điểm nhấn đáng chú ý khi được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân.

Bà Trần Thị Minh Thư – một nhà đầu tư bất động sản ở Nghệ An cho biết: Thị trường tại các khu vực vùng ven, ngoại ô TP Vinh hiện rất sôi động, chiếm ưu thế vượt trội trong các giao dịch đất ở và thương mại dịch vụ khi nơi đây thu hút được lượng lớn dân cư về trú ngụ, được đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông đồng bộ, hiện đại. Đây cũng là yếu tố giúp định hình xu hướng phát triển các trung tâm kinh tế mới, tạo ra nhiều dư địa tăng trưởng, khu vực đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

“Riêng về đất ở, tại các xã vùng ven trung tâm TP Vinh như: Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Xuân hiện đang có mức giá dao động từ 8 – 12 triệu đồng/m2, tuỳ từng vị trí và có sự biến động, tăng trưởng nhẹ theo từng tháng. Còn về phân khúc đất thương mại dịch vụ để làm xưởng sản xuất, nhà kho, kinh doanh cũng có mức giá cao hơn từ 10 – 15% so với năm 2024, tuy nhiên vẫn được nhiều tổ chức, cá nhân săn đón” – bà Thư nói.

Tương tự, ông Trần Ngọc Ba – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An cũng đưa ra đánh giá về nhu cầu đất ở, nhà ở xã hội tại vùng ven trung tâm TP Vinh rất thiết thực cho cán bộ, công nhân viên và người lao động có mức thu nhập thấp. Hiện nay, hạn mức và thành phần, đối tượng này rất muốn an cư để tập trung làm việc, ổn định cuộc sống.

“Về loại hình thương mại dịch vụ, xu thế các nhà máy, xưởng sản xuất, kho bãi dịch chuyển ra ngoài phạm vi trung tâm thành phố tăng cao do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường, giao thông đi lại không thuận tiện... Mặt khác, sự tăng chi tiêu của người dân sẽ góp phần kích thích phát triển dịch vụ, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào phân khúc bất động sản này” – ông Trần Ngọc Ba cho hay.

Xu hướng dẫn dắt thị trường

Dự kiến trong năm 2025, thị trường bất động sản Nghệ An sẽ tiếp tục phát đi những tín hiệu tăng trưởng tích cực tại các khu vực vùng ven trung tâm TP Vinh, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu và TX Hoàng Mai, nhất là ở phân khúc đất ở và thương mại dịch vụ. Bên cạnh đó, các dự án chung cư nhà ở xã hội cũng sẽ được đẩy mạnh thực hiện để đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân.

Năm 2025, dự kiến thị trường bất động sản Nghệ An sẽ được dẫn dắt bởi một số phân khúc nổi bật nằm ở vùng ven trung tâm. (Trong ảnh: Dự án Khu đô thị tại phường Hưng Lộc, TP Vinh đang trong quá trình triển khai thi công xây dựng).

Giới chuyên gia phân tích, một trong những yếu tố quan trọng định hình xu hướng phát triển bất động sản vùng ven trung tâm Nghệ An, đó chính là sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng giao thông. Các dự án trọng điểm như tuyến đường ven biển nối 2 tỉnh Nghệ An – Thanh Hoá, Đại lộ Vinh – Cửa Lò hay việc hoàn thiện, đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các tỉnh, thành phố trong nước.

Bên cạnh đó, Nghệ An hiện cũng đang là tâm điểm chú ý của các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế về đầu tư, xây dựng nhà máy để “lót ổ” lâu dài. Các khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Mai I,… gấp rút triển khai thi công xây dựng, hoàn thiện công trình, kéo theo nhu cầu về nhà ở dành cho chuyên gia, công nhân, người lao động tăng cao.

Chưa kể, nhu cầu của khối doanh nghiệp nội và ngoại về các loại hình khác như đất thương mại dịch vụ cho thuê, nhà kho, nhà xưởng xây sẵn ở vùng ven trung tâm TP Vinh, nơi có diện tích đất trống bỏ không rộng lớn. Đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư khi giá trị bất động sản tại những khu vực này vẫn còn ở mức hợp lý, chưa bị đẩy lên quá cao như trong trung tâm thành phố.

Ông Thiều Mạnh Hoài - đại diện Công ty CP Tập đoàn Tecco, chi nhánh tại Nghệ An chia sẻ: Hiện nay, giá căn hộ chung cư ở khu vực trung tâm TP Vinh được các sàn giao dịch, môi giới bất động sản rao bán trên mạng từ 20 – 35 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, thị trường nằm ở phân khúc này đang bị chững lại, chưa có nhiều chuyển biến mới bởi nguồn cung và nguồn cầu đều thấp.

Trong khi đó, các dự án nhà ở xã hội, thương mại dịch vụ lại ở vùng ven trung tâm nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực khi có mức giá phù hợp với cán bộ, công nhân viên và người lao động có mức thu nhập thấp.

“Nhìn chung, giai đoạn hiện nay, thị trường tại các phân khúc bất động sản ở Nghệ An đang có độ biến động về giá nhẹ và tăng trưởng ổn định. Nguyên nhân là do đất đai tăng giá, cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy mà Nhà nước đưa ra để kéo nền kinh tế tăng trưởng, khiến dòng tiền chảy vào thị trường bất động sản chuyển biến tích cực hơn”, ông Trần Ngọc Ba - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An nhận định.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn