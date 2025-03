Dự báo thị trường Bất động sản Nghệ An 2025

Một dự án bất động sản ở TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Với sự phát triển kinh tế ổn định, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và chính sách thu hút đầu tư từ chính quyền địa phương, thị trường bất động sản tại Nghệ An trong năm 2025 được dự báo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, mang đến cơ hội lớn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua để ở.

Một trong những yếu tố quan trọng định hình xu hướng bất động sản Nghệ An chính là sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông. Các dự án trọng điểm như tuyến đường quốc gia ven biển, hay việc nâng cấp sân bay Vinh thành sân bay quốc tế, đang tạo ra sự kết nối thuận tiện hơn giữa Nghệ An với các khu vực lân cận và quốc tế. Đặc biệt, cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An đã hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến Hà Nội và TP.HCM.

Nghệ An đang nổi lên như một trung tâm công nghiệp mới của miền Trung, với các khu công nghiệp lớn như VSIP Nghệ An và Khu công nghiệp WHA. Sự dịch chuyển của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn lớn từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã kéo theo nhu cầu về nhà ở cho chuyên gia và công nhân. Điều này tạo ra một làn sóng mới cho bất động sản công nghiệp và các loại hình nhà ở liền kề khu công nghiệp.

Dự kiến trong năm 2025, phân khúc nhà ở giá rẻ và trung cấp phục vụ công nhân sẽ tăng trưởng mạnh tại các khu vực như TP. Vinh, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Hoàng Mai và Cửa Lò. Bên cạnh đó, các dự án chung cư thương mại và nhà ở xã hội cũng sẽ được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu thực tế. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, khi giá trị bất động sản tại những khu vực này vẫn còn ở mức hợp lý, chưa bị đẩy lên quá cao như các thành phố lớn.

Anh Nguyễn Hữu Hiếu, một nhà đầu tư lâu năm tại TP. Vinh nhận định, việc sáp nhập Cửa Lò và các xã Nghi Lộc giúp TP. Vinh mở rộng không gian phát triển. “Tôi đã đầu tư 2 lô đất tại Nghi Thái từ cuối 2024, giá lúc đó khoảng 8 triệu đồng/m². Đến nay, giá đã nhích lên 12 triệu đồng/m² nhờ thông tin hạ tầng và quy hoạch đô thị mới. Năm 2025, tôi kỳ vọng mức tăng ít nhất 15-20% nữa”, a Hiếu nói.

Anh Hiếu cũng chia sẻ kinh nghiệm chọn mua BĐS, anh luôn ưu tiên các lô đất gần trục giao thông chính, pháp lý rõ ràng và có tiềm năng dân cư đông. Ví dụ, ở Nghi Thái, anh Hiếu chọn vị trí gần tuyến đường liên xã kết nối với Đại lộ Vinh – Cửa Lò, vì đây là yếu tố đảm bảo thanh khoản và tăng giá lâu dài. Quan trọng là phải khảo sát thực tế, đừng chỉ dựa vào lời quảng cáo.

Người mua đang tìm đến những dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng. Ảnh: Tuấn Anh

Anh Trung, nhân viên môi giới tại sàn Đất Xanh Nghệ An đánh giá, thị trường bất động sản ở Nghệ An năm nay có sự tăng trưởng rõ rệt, với mức giá tăng từ 10-20%. Cả phân khúc chung cư và đất nền đều ghi nhận xu hướng tăng, tuy nhiên, giá chung cư đang ở giai đoạn bão hòa tăng trưởng chậm hơn, chủ yếu được mua để ở sau Tết, đặc biệt là bởi những người lao động làm ăn xa có xu hướng trở về Vinh. Ngược lại, giới đầu tư lại tập trung vào đất nền.

Theo anh Trung, tại Ecopark, hoạt động giao dịch diễn ra sôi động với khoảng 7-10 lượt mỗi ngày. Giá nhà phố dao động từ 6-7 tỷ đồng, trong khi biệt thự có mức giá từ 7-16 tỷ đồng, bao gồm cả nhà thô. Tỷ lệ mua để ở chiếm 60%, còn 40% là đầu tư, nhờ hạ tầng và tiện ích ngày càng hoàn thiện.

Bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững

Với bờ biển dài hơn 82km và các điểm đến nổi tiếng như bãi biển Cửa Lò, đảo chè Thanh Chương, rừng quốc gia Pù mát hay quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghệ An sở hữu tiềm năng lớn về bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, so với các tỉnh lân cận như Thanh Hóa hay Đà Nẵng, phân khúc này tại Nghệ An vẫn chưa thực sự bùng nổ. Năm 2025, với sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch và các chính sách khuyến khích đầu tư từ tỉnh, bất động sản nghỉ dưỡng có thể trở thành một xu hướng đáng chú ý.

Các dự án biệt thự ven biển, condotel hay khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Cửa Lò và các huyện ven biển như Quỳnh Lưu, Diễn Châu đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn. Dù vậy, để phân khúc này thực sự “cất cánh”, Nghệ An cần cải thiện hơn nữa về dịch vụ du lịch và quảng bá hình ảnh, nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách và nâng cao giá trị bất động sản.

Đồ hoạ: Tuấn Anh

Trao đổi với Nhadautu.vn, TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, Nghệ An hiện được xem là một đô thị năng động, đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Với việc mở rộng quy hoạch, đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các vùng kinh tế, cùng sự phát triển của các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp và thương mại, tỉnh này đang tạo đà cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững.

TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng, các phân khúc bất động sản tại Nghệ An, từ nhà ở, thương mại, dịch vụ đến bất động sản du lịch, đều có xu hướng phát triển tốt. Nguyên nhân chính là do sự tăng trưởng kinh tế thông qua các ngành mũi nhọn như du lịch, thương mại và dịch vụ. Những yếu tố này kéo theo nhu cầu về lao động, nhân sự chất lượng cao và sự gia tăng dân số, đặc biệt ở các ngành dịch vụ. Từ đó, nhu cầu về nhà ở cũng thay đổi, với yêu cầu về chất lượng cao hơn, phục vụ cho những nhóm lao động có khả năng chi tiêu tốt hơn so với lao động phổ thông hay công nhân truyền thống như trước đây.

“Sự tăng chi tiêu sẽ kích thích phát triển dịch vụ, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào bất động sản thương mại và dịch vụ. Bên cạnh đó, Nghệ An vốn có tiềm năng du lịch sẵn có, và nếu được đầu tư mạnh mẽ hơn, ngành kinh tế du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng, góp phần tạo động lực cho thị trường bất động sản”, TS. Nguyễn Văn Đính nói.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, về tổng thể bất động sản Nghệ An sẽ phát triển đồng đều ở các phân khúc. Đặc biệt, phân khúc nhà ở không chỉ tăng về số lượng mà còn đòi hỏi chất lượng cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người dân.

Dự báo về thị trường bất động sản Nghệ An, TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng, hiện tại thị trường đang có những tín hiệu tích cực. “Thực ra, thị trường bất động sản nhìn chung đang có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Giai đoạn từ cuối cuối năm 2024 đến đầu năm 2025 là thời điểm bắt đầu ghi nhận những biến chuyển tích cực rõ nét. Thị trường ở Nghệ An cũng sẽ ổn định dần trong năm nay, vượt qua những khó khăn hiện tại để bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn trong những năm tiếp theo”, TS. Nguyễn Văn Đính dự báo và ông cũng nhấn mạnh rằng, mức độ tăng trưởng sẽ không giống như thời kỳ “bùng nổ rồi vụt tắt” trước đây, mà thay vào đó là sự phát triển ổn định và chất lượng hơn.

Tác giả: Văn Dũng - Tuấn Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn