Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chống trả quyết liệt lực lượng chức năng

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện xác định tại địa bàn xã Quang Phong có một số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Lợi dụng địa hình khu vực hẻo lánh, nhiều sông suối, đồi núi chia cắt, tiếp giáp với nhiều xã khác, các đối tượng đã tinh vi ngụy trang nhà ở, lán trại thành địa điểm để tập kết, giao dịch ma túy. Trong số các đối tượng nói trên có Sầm Văn Ngọc (sinh năm 1976), trú tại bản Pảo, xã Quang Phong, huyện Quế Phong nổi lên với nhiều biểu hiện bất minh trong các mối quan hệ (nhất là với các đối tượng ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ) và quá trình di chuyển. Sau khi xin ý kiến của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quế Phong đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Sầm Văn Ngọc

Sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 29/6/2024, Ban chuyên án nhận được thông tin tại nhà Ngọc tập kết một lượng lớn ma túy và nhiều khả năng đối tượng sắp tiến hành giao dịch nên Ban chuyên án quyết định phá án.

Vào khoảng 01 giờ 00 phút ngày 29/6/2024, Ban chuyên án huy động các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã Quang Phong, Hạnh Dịch, Đồng Văn tổ chức thành nhiều mũi bất ngờ tiến hành khám xét nhà của Sầm Văn Ngọc. Phát hiện người lạ, Ngọc chống trả quyết liệt nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng phá án đã khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn. Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 27,86gam hêrôin, 412 viên hồng phiến và nhiều dao nhọn các loại.

Đối tượng Sầm Văn Ngọc cùng tang vật trong chuyên án

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong, Sầm Văn Ngọc khai nhận, toàn bộ ma túy nói trên mua của một số đối tượng ở xã Tri Lễ và dự định bán lại cho các đối tượng ngoài địa bàn huyện để kiếm lời. Riêng số dao nhọn bị thu giữ là đối tượng mua về thủ sẵn trong nhà để tấn công khi phát hiện người lạ hoặc lực lượng chức năng.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn