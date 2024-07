Bắt lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, Hải quan Hà Nội đã nhận được nguồn tin một lượng ma túy lớn từ Đức sẽ về Việt Nam.

Để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đường dây tội phạm ma túy, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan TP Hà Nội đã đề xuất lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội xác lập chuyên án HP524 do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp với PC04 Công an TP Hà Nội và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để đấu tranh với tội phạm vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam, qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Cơ quan chức năng kiểm tra các hộp ma túy tổng hợp vận chuyển từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không

Chuyên án được Cục Hải quan TP Hà Nội xác lập vào ngày 30-5. Chỉ 4 ngày sau đó, đến ngày 4-6, ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 179kg ma túy tổng hợp MDMA.

Theo Tổng cục Hải quan, chuyên án HP524 là chuyên án điển hình, có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và Báo SGGPO sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc...

>> Một số hình ảnh do Tổng cục Hải quan cung cấp:

Tác giả: VĂN PHÚC

Nguồn tin: sggp.org.vn