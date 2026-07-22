Tin lời "thầy bói" lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa, người phụ nữ mất thêm gần 180 triệu đồng

Ngày 21/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (SN 1973, trú phường Điện Bàn Bắc, Tp.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Phạm Thị Phượng. Ảnh: Công an Tp.Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng tên là "Tý". Thông qua người quen giới thiệu, một người phụ nữ đã tìm đến Phượng nhờ hỗ trợ lấy lại khoảng 10 tỷ đồng bị lừa đảo chiếm đoạt trước đó.

Lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân, Phượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận mình có khả năng giúp thu hồi lại số tiền bị mất và liên tục hứa hẹn thời gian nhận lại tiền. Để tạo niềm tin, đối tượng này nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với hàng loạt lý do khác nhau.

Vì tin tưởng lời hứa của Phượng, trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2024 đến ngày 14/1/2025, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu với tổng số tiền lên đến 179 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn