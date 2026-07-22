Vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam tài xế

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung được đưa về phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 2 giờ ngày 21/7, Trần Thanh Hải điều khiển xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Vận tải Năm Lu lưu thông từ tỉnh Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.

Khi đến Km 1839+300 Quốc lộ 1, (đoạn qua xã Hưng Thịnh), do buồn ngủ dẫn đến ngủ gật, Trần Thanh Hải đã để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường.

Sau cú va chạm, phần đầu hộ lan đâm xuyên vào gầm xe khiến phương tiện tắt máy và bốc cháy dữ dội từ khu vực đầu xe. Do xe chỉ có một cửa lên xuống sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi nên khi động cơ ngừng hoạt động, cửa không thể mở.

Lúc này, Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói lan rất nhanh bao trùm toàn bộ xe khiến nhiều người không kịp thoát thân. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 6 người bị thương; chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố và Công an xã Hưng Thịnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Xuân

Nguồn tin: baotintuc.vn