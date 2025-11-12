Bắp cải đỏ - loại rau dân dã có lợi ích lớn cho sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng của bắp cải đỏ

Bắp cải đỏ thuộc họ cải (Brassicaceae), cùng họ với bắp cải trắng và bắp cải xoăn. Loại rau này có lá cuộn chặt, giòn hơn và vị đậm hơn bắp cải trắng, hơi cay nhẹ và có mùi hăng đặc trưng.

Trong 100g bắp cải đỏ tươi có chứa trung bình: Năng lượng: 31 kcal; Nước: 90 g; Carbohydrate: 7,4 g; Chất xơ: 2,1 g; Protein: 1,4 g; Chất béo: 0,2 g; Vitamin C: 57 mg; Vitamin K: 38,2 mcg; Vitamin A (dưới dạng beta-carotene): 98 IU; Folate (vitamin B9): 38 mcg

Khoáng chất: kali (243 mg), canxi (45 mg), sắt (0,47 mg), magie (16 mg), mangan (0,25 mg)

Chất chống oxy hóa: anthocyanin, flavonoid, sulforaphane

So với bắp cải trắng, bắp cải đỏ chứa nhiều vitamin C hơn (khoảng 1,5 lần, theo USDA) và đặc biệt giàu anthocyanin - hợp chất tạo nên màu tím đặc trưng, đồng thời là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào.

Bắp cải đỏ là loại rau vừa đẹp mắt, vừa giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích từ tim mạch, tiêu hóa đến làn da và vóc dáng

Những lợi ích sức khỏe nổi bật

Tăng cường miễn dịch

Với hàm lượng vitamin C cao, bắp cải đỏ giúp kích thích sản xuất bạch cầu, tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể. Vitamin C còn hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus.

Tốt cho tim mạch

Hợp chất anthocyanin trong bắp cải đỏ giúp giảm cholesterol xấu (LDL), cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu anthocyanin góp phần duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ bệnh tim.

Cải thiện tiêu hóa

Nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, bắp cải đỏ giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Đây là loại rau đặc biệt tốt cho người có chế độ ăn ít rau xanh hoặc hay gặp vấn đề về tiêu hóa.

Bảo vệ xương và khớp

Vitamin K và canxi trong bắp cải đỏ góp phần hình thành và duy trì mật độ xương, giúp xương chắc khỏe. Vitamin K còn tham gia quá trình gắn kết canxi vào cấu trúc xương, nhờ đó giúp giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

Tốt cho mắt và da

Bắp cải đỏ chứa beta-carotene - tiền chất của vitamin A, giúp duy trì thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Các chất chống oxy hóa trong rau còn giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác động của tia UV, giúp da sáng khỏe, chống lão hóa.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, bắp cải đỏ là thực phẩm lý tưởng cho người ăn kiêng. Ăn bắp cải giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Ngăn ngừa lão hóa và ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin và sulforaphane giúp trung hòa gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa và tổn thương tế bào. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sulforaphane có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, phổi và ruột kết.

Cách dùng bắp cải đỏ tốt cho sức khỏe

Chọn mua và bảo quản: Nên chọn bắp cải đỏ có lá giòn, chắc, màu tím đậm và cuộn chặt. Rau tươi có thể bảo quản trong tủ mát 1-2 tuần nếu được bọc kín. Tránh chọn bắp đã mềm, héo hoặc có vết đen.

Chế biến đúng cách: Bắp cải đỏ có thể ăn sống trong các món salad, nộm hoặc gỏi - đây là cách giữ trọn vitamin C và các chất chống oxy hóa. Nếu nấu chín, nên hấp hoặc xào nhanh ở nhiệt độ vừa phải để hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Ngoài ra, bắp cải đỏ muối chua cũng là món ăn bổ dưỡng, cung cấp lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa.

Lượng dùng hợp lý: Có thể ăn bắp cải đỏ 2-3 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, không nên lạm dụng vì rau này chứa goitrogen, có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp nếu ăn quá nhiều, đặc biệt ở người thiếu i-ốt. Người có tiền sử sỏi thận canxi oxalat cũng nên hạn chế do bắp cải chứa một lượng nhỏ oxalat.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn