Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng

Bà Rajyalaxmi Chitrakar, vợ của cựu thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal - Ảnh: MIX VALE

Theo Đài NDTV, bà Rajyalaxmi Chitrakar, vợ cựu thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal, mắc kẹt trong nhà khi nhóm biểu tình do những người thuộc thế hệ Gen Z dẫn đầu phóng hỏa.

Gia đình cho biết bà được đưa đến Bệnh viện Bỏng Kirtipur nhưng không qua khỏi.

Truyền thông đưa tin Thủ tướng KP Sharma Oli cũng bị người biểu tình đốt nhà riêng và đã tuyên bố từ chức ngày 9-9.

Sự việc diễn ra giữa lúc hàng ngàn thanh niên Gen Z xuống đường phản đối việc Chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do các công ty không đăng ký và tuân thủ giám sát.

Làn sóng biểu tình bạo lực nhanh chóng biến thành phong trào phản đối chính phủ và tố cáo tham nhũng trong giới tinh hoa chính trị Nepal.

Một đoạn video gây sốc lan truyền trên mạng cho thấy Bộ trưởng Tài chính Bishnu Prasad Paudel, 65 tuổi, bị người biểu tình truy đuổi, đá và đánh đập dã man ngay trên đường phố thủ đô.

Cảnh sát đã nổ súng vào đám đông ở Kathmandu, khiến 19 người thiệt mạng.

Dù lệnh cấm mạng xã hội được dỡ bỏ tối 8-9, biểu tình vẫn tiếp diễn.

Người biểu tình phóng hỏa nhà riêng nhiều lãnh đạo, đốt tòa nhà Quốc hội, buộc sân bay quốc tế Kathmandu đóng cửa. Quân đội phải điều trực thăng sơ tán một số bộ trưởng.

Trước tình hình bạo loạn leo thang, Thủ tướng Oli tuyên bố lập tức từ chức.

Tuy mạng xã hội được mở lại, "phong trào Gen Z" vẫn bùng phát dữ dội vì phẫn nộ trước cái chết của người biểu tình do cảnh sát gây ra, và các cáo buộc tham nhũng trong chính phủ.

Nhiều thanh niên đặc biệt bất bình khi chứng kiến con cái chính trị gia, thường gọi là "Nepo Kids", sống xa hoa, hưởng đặc quyền, trong khi phần lớn bạn trẻ Nepal chật vật tìm việc làm.

Trong bối cảnh bất ổn, Ấn Độ khuyến cáo công dân hoãn chuyến đi Nepal. Ngày 9-9, Air India, IndiGo và Nepal Airlines hủy các chuyến bay từ New Delhi đến Kathmandu do làn sóng biểu tình chống chính phủ.

Tác giả: Uyên Phương