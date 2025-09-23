Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khơ Mú ở Nghệ An

Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Dự án 6 trên địa bàn Nghệ An



Theo số liệu thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, người Khơ Mú là một trong 5 dân tộc thiểu số có dân số đông sinh sống ở Nghệ An. Dân tộc Khơ Mú sinh sống rải rác ở nhiều địa phương khác nhau, trong đó tập trung ở các huyện vùng cao cũ như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong…

Trong đời sống văn hóa tinh thần, người Khơ Mú có phong tục tập quán phong phú, đặc sắc, thể hiện rõ nét trong các sinh hoạt quan trọng của chu kỳ vòng đời như cưới xin, tang ma, làm nhà mới, cúng cơm mới, chữa bệnh. Về văn học dân gian, người Khơ Mú cũng có một hệ thống các truyện kể khá phong phú. Đó là truyện Quả bầu nói về nguồn gốc con người và giải thích người Khơ Mú da ngăm đen. Hay các “Lái” mà nổi tiếng như “Lái Chương Han”, “Lái Ọt Tón”… Đây là những truyện kể mang tính thần thoại, sử thi, thể hiện thế giới quan của người Khơ Mú khi giải thích về nguồn gốc của mình, về những hiện tượng văn hóa xã hội hay những khát vọng, mong ước của họ.

Dân tộc Khơ Mú ở Nghệ An cũng là cộng đồng yêu thích âm nhạc. Qua nhiều thế hệ, họ cũng hình thành được một nền âm nhạc truyền thống khá đa dạng. Tiêu biểu nhất là những bài hát tơm, re ré…

Lớp tập huấn có sự tham gia của 70 học viên, nghệ nhân dân tộc Khơ Mú đang sinh sống tại 2 bản Xốp Pu và Yên Sơn thuộc xã Yên Na, tỉnh Nghệ An





Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, dân tộc Khơ Mú có một vị trí quan trọng trong bản đồ tộc người Việt Nam. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khơ Mú bị mai một và biến đổi nhiều. Do đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Khơ Mú là điều được Đảng và Nhà nước quan tâm, đưa vào danh sách các dân tộc thiểu số có nguy cơ bị mai một văn hóa phi vật thể.

Hiện nay, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khơ Mú ở Nghệ An đang đứng trước sự mai một từ trang phục, các vật dụng trong cuộc sống hằng ngày, đến các lễ nghi trong đời sống, nghề thủ công truyền thống thậm chí là cả ngôn ngữ. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị đó cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức.

Tiết mục văn nghệ truyền thống dân tộc Khơ Mú do các học viên tham gia lớp tập huấn biểu diễn

Tại Nghệ An, việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc Khơ Mú đã được các cấp chính quyền, ngành văn hóa và cộng đồng quan tâm, nhưng quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Điều này đòi hỏi cần sự chung tay của các cấp, ngành và chính cộng đồng dân tộc Khơ Mú.

Trước thực tế trên, để thực hiện công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khơ Mú gắn với phát triển du lịch, mới đây Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa phối hợp với Sở VHTTDL Nghệ An tổ chức lớp tập huấn ttruyền dạy văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Khơ Mú cho hơn 70 học viên, nghệ nhân dân tộc Khơ Mú đang sinh sống tại 2 bản Xốp Pu và Yên Sơn thuộc xã Yên Na, tỉnh Nghệ An.

Tiết mục văn nghệ truyền thống dân tộc Khơ Mú do các học viên tham gia lớp tập huấn biểu diễn



Tại lớp tập huấn, các học viên, nghệ nhân dân tộc Khơ Mú được các chuyên gia phổ biến về công tác bảo tồn di sản văn hóa vùng dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Khơ Mú nói riêng của Nghệ An hiện nay. Đồng thời, được các nghệ nhân am hiểu văn hóa truyền thống dân tộc Khơ Mú truyền dạy và tổ chức biểu diễn các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ truyền thống của dân tộc mình.

