Trung Quốc đòi lập 'khu bảo tồn thiên nhiên' ở bãi cạn Scarborough, Philippines phản đối

Bãi cạn Scarborough trong ảnh chụp vào tháng 2-2024 - Ảnh: REUTERS/Maxar Technologies

Theo Hãng tin AFP, một ngày trước đó, Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch tạo ra một khu bảo tồn nhằm duy trì "sự đa dạng, ổn định và bền vững của hệ sinh thái tự nhiên trên đảo Hoàng Nham (cách Bắc Kinh gọi bãi cạn Scarborough)".

Truyền thông Trung Quốc cho biết khu bảo tồn sẽ bao phủ diện tích hơn 3.523ha, với "trọng tâm chính" là hệ sinh thái rạn san hô.

Trong tuyên bố ngày 11-9, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết: "Philippines phản đối mạnh mẽ việc Quốc vụ viện Trung Quốc gần đây đã phê duyệt thành lập cái gọi là 'Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đảo Hoàng Nham'".

"Philippines sẽ chính thức gửi công hàm phản đối hành động phi pháp này của Trung Quốc" - Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh.

Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc khoảng 1.000km.

Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines.

Trong những tháng gần đây Trung Quốc đã triển khai các tàu hải quân và hải cảnh nhằm ngăn chặn Philippines tiếp cận các rạn san hô và đảo quan trọng ở Biển Đông, dẫn đến một loạt cuộc đối đầu giữa hai bên.

Lực lượng tuần duyên Philippines cho hay một tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm với một tàu chiến của chính hải quân Trung Quốc khi đang truy đuổi tàu tuần tra Philippines gần bãi cạn Scarborough vào tháng trước. Đây là vụ đầu tiên như vậy được biết đến tại khu vực.

Hôm 13-8, quân đội Trung Quốc nói rằng họ còn theo dõi và "xua đuổi" tàu khu trục USS Higgins của hải quân Mỹ di chuyển gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Đây là hoạt động quân sự đầu tiên được biết đến của Mỹ trong ít nhất 6 năm qua bên trong vùng nước gần bãi cạn Scarborough.

Lúc đó Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ cho biết tàu Higgins đã "khẳng định các quyền hàng hải và tự do hàng hải" gần bãi cạn Scarborough "phù hợp với luật quốc tế".

Hạm đội 7 nhấn mạnh: "Mỹ đang bảo vệ quyền bay, điều tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, như USS Higgins đã làm ở đây. Bất kỳ lời lẽ nào của Trung Quốc cũng không thể ngăn cản chúng tôi".

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn