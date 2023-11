Theo RT, đám đông những đối tượng bạo loạn đã xe cảnh sát và các phương tiện giao thông công cộng ở thủ đô Dublin của Ireland, trong bối cảnh có tin đồn người đàn ông đâm chết ba trẻ em và một phụ nữ tại một trường học trong thành phố trước đó là người nước ngoài.

Người biểu tình bắt đầu tập hợp ở trung tâm thành phố vào chiều 23/11, sau khi vụ tấn công xảy ra. Một trong những nạn nhân, một bé gái 5 tuổi, phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.

Bạo loạn và đốt phá bao trùm Dublin sau sự cố đâm dao hàng loạt.

Cảnh sát bắt giữ được một người đàn ông khoảng 50 tuổi tại hiện trường và mặc dù không có mô tả nào về người đàn ông này được công bố, trang tin Ailen Gript đã xác định anh ta là công dân Algeria.

RTE News đưa tin, cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để kiểm soát những người biểu tình, nhưng các cuộc đụng độ nhanh chóng nổ ra, khiến nhiều sĩ quan bị hành hung. Pháo sáng và hàng rào kiểm soát bị ném ra - trong khi cảnh sát cố gắng đẩy lùi đám đông giận dữ bằng lá chắn chống bạo động.

Theo nhiều báo cáo, một số xe cảnh sát ít nhất hai xe buýt hai tầng và một xe điện bị đốt cháy.

Các nhóm bạo loạn đội mũ trùm đầu cũng đập vỡ cửa sổ phía trước của một tòa nhà dùng làm nơi ở cho người di cư và tấn công cảnh sát bằng những thùng rác bốc cháy.

Ủy viên cảnh sát Drew Harris lên án “những cảnh tượng đáng hổ thẹn” và mô tả những kẻ bạo loạn là “một phe côn đồ hoàn toàn mất trí bị hệ tư tưởng cực hữu điều khiển”. Harris nói rằng những người chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn “sẽ bị xử lý thích đáng”.

Vụ đâm dao và bạo loạn này xảy ra một tuần sau khi Josef Puska, một người di cư gốc Romani từ Slovakia, bị kết án tù chung thân vì tội giết hại dã man một phụ nữ ở thị trấn Tullamore vào tháng 1/2022.

Cuộc đấu tranh của Ireland trong việc cung cấp chỗ ở và hòa nhập cho hàng trăm nghìn người di cư và người xin tị nạn đã dẫn đến sự phẫn nộ ngày càng thường xuyên của công chúng. Các cuộc biểu tình lặp đi lặp lại bên ngoài một trung tâm lưu trú dành cho nam giới di cư độc thân vào tháng 11/2022 và các cuộc đụng độ bạo lực diễn ra tại một khu di cư bất hợp pháp ở Dublin đầu năm nay.

Theo số liệu gần đây nhất của Cục Thống kê Trung ương Ireland, khoảng 141.000 người nhập cư đã vào Ireland từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2023. Năm ngoái, kỷ lục 13.651 người xin tị nạn ở Ireland, phần lớn đến từ Georgia, Somalia và Syria.

